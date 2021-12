Aliancia stredoškolákov podporujú RÚVZ, ktoré zatvárajú školy

Bratislava 1. decembra (TASR) – Aliancia stredoškolákov podporuje rozhodnutia regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ) v súvislosti so zatváraním škôl. Uviedol to v stredu prezident Aliancie stredoškolákov Kristián Krivda s tým, že aliancia apeluje na ministra školstva, aby pristúpil k zatváraniu škôl a zabránil tak nakazeniu ďalších študentov a ich rodín.



Krivda priblížil, že hlavný hygienik SR Ján Mikas podporil regionálnych hygienikov, aby zatvárali školy na okresnej úrovni, čo sa podľa jeho slov vo veľkej časti deje. Poukázal na to, že minister školstva pred pár dňami prezentoval čísla, z ktorých vyplýva, že sa týždenne testuje okolo 400.000 žiakov a z nich je 13.000 pozitívnych. "To znamená, že ak by sme školy nechali otvorené minimálne dva a pol týždňa, tak nám vychádza, že sa môže nakaziť úplne zbytočne 26.000 študentov," uviedol Krivda.



Členovia Aliancie stredoškolákov poukázali na to, že majú obavy chodiť do školy, pretože sa v nej stretávajú s nedodržiavaním opatrení. Tvrdia, že v školách sa v niektorých prípadoch nosia zle nasadené rúška, niektorí majú len plexisklá, ktoré sú nedostatočné na chránenie.



Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS) uviedol, že mu pripadajú zvláštne výzvy študentov, aby nemuseli chodiť do školy. "Ja som sa veľmi tešil aktivite študentov v Bardejove, kde vyzývali na to, aby sa dali všetci zaočkovať," povedal. Podľa jeho slov cieľom nie je, aby sa nechodilo do školy, pretože to nevyrieši pandémiu. "Cieľom je, aby sme sa dali všetci zaočkovať," dodal.



K plošnému zatváraniu škôl pre pandemickú situáciu pristúpili RÚVZ napríklad v Rožňave, Vranove nad Topľou, Lučenci, na Orave, v Banskej Bystrici, Brezne, Trnave, Piešťanoch či Rimavskej Sobote. V týchto lokalitách sa prezenčne vzdelávajú najmä žiaci prvého stupňa, stredoškoláci a žiaci druhého stupňa základných škôl prešli na dištančné vzdelávanie.