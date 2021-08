Aliancia stredoškolákov spúšťa projekt na podporu očkovania mladých

Na snímke prezident Aliancie stredoškolákov - podpora zaočkovanosti Kristián Krivda počas tlačovej konferencie k zaočkovanosti študentov v Bratislave 30. augusta 2021. Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 30. augusta (TASR) - Aliancia stredoškolákov spúšťa projekt na podporu očkovacia mladých ľudí "Študent študentom o očkovaní". Na tlačovej konferencii o tom informoval prezident aliancie Kristián Krivda. Záštitu nad projektom prebral premiér Eduard Heger (OĽANO) a Úrad vlády (ÚV) SR, ktorý ho podporí aj materiálne. Začať by sa mal 6. septembra.Aliancia vníma veľké regionálne rozdiely v očkovaní mladých ľudí. Chce s nimi diskutovať o tom, prečo sa dať zaočkovať. Viceprezidentka aliancie Daniela Stejskalová priblížila, že projekt bude prebiehať v troch fázach. V prvej sa zaškolia odborníci, ktorí budú chodiť po školách a vzdelávať mladých o očkovaní. Následne pôjdu dobrovoľníci do škôl, kde budú so študentmi diskutovať o ich obavách z očkovania. V rámci návštevy im rozdajú anonymné dotazníky. Študenti v nich vyplnia, či sú zaočkovaní a aké boli ich dôvody očkovania, respektíve neočkovania sa. V poslednej fáze budú podľa Stejskalovej vyhodnocovať dáta z dotazníkov a poskytnú ich ďalej štátnym orgánom.poznamenal Krivda. Na pomoc s projektom oslovila aliancia aj samosprávne kraje, zatiaľ sa k nej prihlásili Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky a Košický samosprávny kraj. Aliancia bude v rámci projektu rozdávať aj letáky s najzákladnejšími informáciami o očkovaní. Dobrovoľníci budú prevažne navštevovať školy, kde je miera zaočkovanosti najnižšia, povedala Stejskalová.Premiér iniciatívu aliancie víta. Je podľa neho potrebné diskutovať o očkovaní s pokojom a faktami.skonštatoval.ÚV poskytne projektu materiálnu pomoc, na konečné vyčíslenie podľa predsedu vlády zatiaľ čaká.