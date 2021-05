Súkromné jasle a škôlky ponúkajú pri predprimárnom vzdelávaní riešenia

Bratislava 25. mája (TASR) - Aliancia súkromných jaslí a škôlok komunikuje s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR ohľadom témy povinného predprimárneho vzdelávania. Tvrdí, že rezortu školstva ponúka spoluprácu, ako aj komplexné a konštruktívne riešenia. Aktuálne kroky rezortu považuje aliancia za nesystémové a prichádzajúce neskoro.



Zo stanoviska aliancie vyplýva, že ponúka pomoc v podobe kapacít a personálu v schválených priestoroch, kde aj pred zavedením povinného predprimárneho vzdelávania boli deti pripravované na školskú dochádzku.



Reagovali aj na ohlásenú investíciu, ktorá má na prechodné obdobie umožniť zadaptovanie priestorov, v ktorých sa bude realizovať povinné predprimárne vzdelávanie. Aliancia súkromných jaslí a škôlok tvrdí, že investícia je plánovaná pre všetky predškolské zariadenia zaradené do siete škôl a školských zariadení, v ktorých je realizované predprimárne vzdelávanie. "Nesieťové škôlky sa do nej nebudú môcť zapojiť aj napriek ich dlhoročnej aktívnej a legálnej participácii na predprimárnom vzdelávaní," tvrdí aliancia a dúfa, že po zavedení povinného predprimárneho vzdelávania jej bude umožnené participovať na ďalších potrebných systémových zmenách.



Sumou päť miliónov eur chce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pomôcť samosprávam so zabezpečením miest v materských školách pre päťročné deti, ktoré v septembri nastupujú do škôlok. Rezort ozrejmil, že na pomoc rodičom a samosprávam vyhlási rozvojový projekt "Predškoláci" v hodnote dva milióny eur. Financie budú môcť podľa jeho slov zriaďovatelia použiť na vybavenie nových tried a priestorov pre povinné predprimárne vzdelávanie. Ďalšie tri milióny eur chce rezort poskytnúť samosprávam na pokrytie personálnych nákladov v približne 200 nových triedach v období od septembra do decembra 2021.