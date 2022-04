Aliancia vyzvala Kollára ospravedlniť sa za jeho výroky

Bratislava 11. apríla (TASR) - Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) by mal dementovať svoje vyjadrenie a ospravedlniť sa za výrok o "rozparcelovaní" Slovenska. Vyzvala ho na to mimoparlamentná maďarská strana Aliancia. Kollár cez víkend vyjadril obavy, že o chvíľu si ruský prezident Vladimir Putin s maďarským premiérom Viktorom Orbánom "rozparcelujú" Slovensko.



"Druhý najvyšší ústavný činiteľ svojím vyjadrením prekročil všetky hranice," skonštatovala hovorkyňa Aliancie Klára Magdeme. Predseda parlamentu si musí byť podľa strany vedomý toho, že tento výrok môže zhoršiť "nielen slovensko-maďarské medzištátne vzťahy, ale čo je pre nás dôležitejšie, môže mať nepriaznivý vplyv aj na maďarskú komunitu na Slovensku a na pokojné spolunažívanie Slovákov a Maďarov v krajine".



Kollár hovoril o obavách v televízii Markíza v nedeľňajšej (10. 4.) relácii Na telo "(Maďari) hovoria o veľkom Uhorsku, kupujú si u nás nehnuteľnosti, rozdávajú pasy. To nie je sranda," povedal s tým, že ruská agresia podkopáva medzinárodný systém, ktorý zaručuje suverenitu aj Slovensku, čo by časom podľa Kollára mohol využiť aj Orbán smerom k Slovensku.



Maďarské ministerstvo zahraničných vecí v reakcii uviedlo, že má záujem na pokračovaní rozvoja maďarsko-slovenskej spolupráce a vzájomných vzťahov.