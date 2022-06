Aliancia vyzýva na pravidelné informovanie o stave rieky Slaná

Bratislava 14. júna (TASR) – Mimoparlamentná strana Aliancia žiada, aby kompetentné orgány konali v prípade znečistenia rieky Slaná efektívne, verejnosť o aktuálnom stave pravidelne informovali a neodkladne pristúpili k ďalším potrebným úkonom v procese odstránenia ekologickej katastrofy. Strana v utorok odovzdala envirorezortu petíciu s viac ako 11.000 podpismi, priblížil jej predseda Krisztián Forró.



"Šarvátky, ktoré sú medzi vládnymi stranami, otravovali doteraz ľudí a vyzerá to tak, že teraz otrávili aj rieku Slaná," povedal Forró. Zároveň dodal, že podľa všetkého bude naďalej vytekať nečistota do rieky Slaná.



Predseda republikovej rady Aliancie a exminister životného prostredia László Sólymos poznamenal, že terajší šéf rezortu Ján Budaj (OĽANO) investoval energiu tri mesiace do vysvetľovania, prečo nemá nič s touto ekologickou katastrofou. "Pre mňa je absolútne nepochopiteľné, že ani neuznal za vhodné prísť na miesto nehody," dodal.



Minister má podľa neho k dispozícii Environmentálny fond, ktorý je možné podľa strany použiť na havarijné situácie a ekologické katastrofy. "Pre mňa je aj to otázne, či Slovenská inšpekcia životného prostredia využila všetky svoje kompetencie," uzavrel Sólymos.



Odovzdaná petícia je podľa Budaja prejavom občianskej angažovanosti a odhodlania chrániť životné prostredie Gemera. Envirorezort zároveň odmietol vyjadrenia Aliancie, že zodpovednosť za banské priestory má prevziať rezort životného prostredia. Je to podľa neho v rozpore s kompetenčným zákonom.



"Iba ministerstvo hospodárstva a jeho podriadené organizácie majú zákonnú možnosť vstúpiť do banských priestorov a disponujú potrebným vybavením, oprávnením a odborníkmi, ktorí majú predchádzať havarijným situáciám," dodal.



Rieka Slaná sa dočervena sfarbila v polovici februára, príčinou je vytekanie banských vôd zo železorudnej bane v areáli bývalého banského podniku Siderit, ktorý v obci Nižná Slaná v okrese Rožňava fungoval do roku 2008. Záchranné práce v bani v Nižnej Slanej v okrese Rožňava, ktoré majú za cieľ prispieť k zníženiu vytekania silne mineralizovaných vôd do rieky Slaná, pomaly finišujú. Ministerstvo životného prostredia chce pre znečistenie rieky presadiť zmenu legislatívy.



Ministerstvo uviedlo, že po ustálení situácie začne s revitalizáciou rieky.