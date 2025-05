Aliancia zriedkavých chorôb varuje pred vyhláškou k liekovej politike

Bratislava 22. mája (TASR) - Slovenská aliancia zriedkavých chorôb varuje pred novou vyhláškou k liekovej politike, ktorú Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. Upozornila, že môže znemožniť prístup najmä k liekom na zriedkavé a onkologické ochorenia. Kritizuje tiež, že ju rezort predložil bez akejkoľvek odbornej verejnej diskusie.



„Ak návrh prejde v navrhovanej podobe, pacienti so zriedkavými diagnózami, ale aj onkologickými ochoreniami môžu ostať bez modernej liečby. Nie preto, že liek neexistuje, ale preto, lebo sa považuje za ekonomicky neefektívny. Ide o diskrimináciu tých najzraniteľnejších pacientov a obchádzanie riadneho legislatívneho procesu pri zmenách s kritickým dosahom na kvalitu života verejnosti. Veď pacientom sa môže stať každý z nás,“ uviedla aliancia.



Poukázala na to, že súčasný zákon vytvára samostatnú možnosť na vstup inovatívnych liekov práve preto, lebo sa nedajú hodnotiť bežnými ekonomickými kritériami. „Vyhláška však zavádza matematické výpočty pre prahové hodnoty, ktoré sú pre tieto lieky prakticky nesplniteľné. Bráni tak vstupu liekov na zriedkavé ochorenia a inovatívnych liekov najmä na onkologické ochorenia do systému,“ skonštatovala aliancia s tým, že vyhláška zákon nemôže svojvoľne meniť alebo obísť.



Aliancia podotkla, že Slovensko patrí medzi krajiny s najhoršou dostupnosťou liekov na zriedkavé a onkologické ochorenia v celej Európskej únii. Upozornila, že lieky na výnimku sú už dnes obmedzené inými opatreniami a pacienti si na ne často doplácajú nemalé sumy. Vyhláška by podľa nej mohla problém ešte viac prehĺbiť. „Liek nebude môcť byť schválený v kategorizácii. A zároveň nebude možné použiť výnimku. Pacient tak ostane bez možnosti liečby - bez alternatívy a bez pomoci,“ vysvetlila.



Ministerstvo zdravotníctva navrhuje zmenu podmienok vstupu nových liekov do systému úhrad z verejného zdravotného poistenia. Rezort poukázal na to, že pri súčasných pravidlách výpočtu ich nákladovej efektívnosti by financie vyčlenené na lieky v tomto roku nepostačovali. Od júna sa preto majú upraviť vyhláškou, ktorá je v skrátenom medzirezortnom pripomienkovom konaní. Ministerstvo odhadlo, že by to počas piatich rokov mohlo priniesť úsporu v úhradách za lieky najmenej 583 miliónov eur. Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) deklaroval, že o zmenách v liekovej politike bude informovať v krátkom čase.