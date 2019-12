Alkohol dokáže organizmu dlhodobo rozhádzať, upozorňujú odborníci

Bratislava 26. decembra (TASR) – Vianoce sú okrem iného obdobím konzumácie mastnejších jedál a tvrdšieho alkoholu. Jeho prehnané množstvo dokáže rozhádzať organizmus aj na niekoľko dní. Lekárka Katarína Hricová preto odporúča staré známe „všetko s mierou“.



„Tráviť kombináciu mastnejších jedál a alkoholu je pre náš pankreas a žlčník mimoriadne náročná práca,“ hovorí Hricová, ale zároveň dodáva, že pohár aperitívu pred jedlom a pohár digestívu po jedle môže na naše trávenie vplývať pozitívne. „Samozrejme, nie pred a po každom chode,“ doplnila.



Lekárka odporúča to isté, čo pri jedle - vedieť sebe aj ostatným povedať dosť. Aby naše telo vedelo alkohol spracovať, potrebuje vodu, dobré je preto ku každému poháriku vypiť aspoň deci čistej vody. Odborníci z Úradu verejného zdravotníctva však pripomínajú, že popíjanie treba ustriehnuť. „Alkohol je zdrojom nadbytočnej energie, ale telu nedodá žiadne výživné látky, ani vitamíny a minerály. Navyše, vyvoláva chuť na kalorické pokrmy v podobe ťažších mastných jedál, na sladkosti či na slané pochúťky,“ dopĺňajú.



Pitný režim je dôležitý v každom období, nielen v lete. Zabúdať naň preto netreba ani počas sviatočných dní. Sladené perlivé nápoje nemusia byť tou najlepšou voľbou. „Stále platí, že čistá voda, slabšie čaje či riedené ovocné šťavy sú pre nás to najlepšie. Mnoho ľudí si neuvedomuje, koľko kalórií do tela dostáva sladenými perlivými nápojmi,“ vystríha lekárka. Ani počas sviatkov netreba zabúdať na pohyb a cvičenie.



„Počas sviatočných dní neprepadnite úplne lenivosti. Ak ich netrávite na horách, vyvážite kalorické prehrešky voči bežnej životospráve prechádzkou, či už s rodinou, s priateľmi, so psíkom, alebo hrou s deťmi na čerstvom vzduchu. Hodinka pohybu denne vám zlepší náladu, prevetráte si hlavu a pomôžete aj svojmu zdraviu,“ uzavreli odborníci.