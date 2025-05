Alma Career: Skrátené úväzky sú ideálne pre ženy po materskej

Bratislava 8. mája (TASR) - Jedným zo spôsobov, ako sa vrátiť po materskej dovolenke do práce, je skrátený úväzok. Ten však ponúka málo firiem, pričom matky malých detí sú na pohovoroch často odmietané. Za posledné tri roky tvorili inzeráty na skrátený úväzok 12 % pracovných ponúk na portáli Profesia.sk, v roku 2021 to nebola ani desatina. Veľký záujem o prácu na skrátený úväzok je najmä v administratíve. Informovala o tom spoločnosť Alma Career, ktorá prevádzkuje pracovný portál.



„Je to výborný most medzi materstvom a návratom do pracovného života. Skrátený úväzok ženám dáva možnosť plynulo sa zaradiť späť do pracovného rytmu bez toho, aby museli obetovať čas so svojím dieťaťom. Ak firma dokáže vytvoriť kultúru, kde sa matky nemusia rozhodovať medzi kariérou a rodinou, ale môžu mať oboje, je to výhra pre všetky strany,“ uviedla Jana Polednová zo spoločnosti.



Firmy sa pri matkách s malými deťmi podľa nej obávajú častej absencie, pritom ich veľkou výhodou je vysoká efektivita, keďže vedia, že musia stihnúť prácu do určitého času, lebo potrebujú vyzdvihnúť deti zo školy alebo krúžku. Často tak stihnú urobiť svoju prácu rýchlejšie ako iní zamestnanci, ktorí nemajú takéto časové ohraničenie.



Najviac príležitostí na skrátený úväzok ponúka obchod, pričom tento rok to bolo 3200 inzerátov. Častejšie ako v iných sektoroch je tento typ úväzku dostupný i v cestovnom ruchu a gastre, kde bolo 1650 ponúk a v administratíve - celkovo 1300 inzerátov. Rovnako skrátené úväzky ponúkajú firmy aj v zdravotníctve a sociálnej starostlivosti či v pomocných prácach. Z hľadiska pozície sú ponuky práce na skrátený úväzok najmä pre predavačov, pokladníkov, administratívnych pracovníkov, čašníkov a odborných predajcov.



„Priemerný počet reakcií na ponuky na plný úväzok na Profesia.sk je tento rok 25, v prípade inzerátov na skrátený úväzok až 40. Nadpriemerný záujem je dlhodobý. Extrémny záujem je najmä o skrátené úväzky na administratívnych pozíciách, na jednu ponuku reaguje v priemere až 91 ľudí. Obchod vyberá v priemere z 52 uchádzačiek a uchádzačov, pomocné práce z 56. Aj napriek všeobecnej atraktivite skrátených úväzkov sa tento trend neprejavuje v zdravotníctve, o ktoré je celkovo nízky záujem. Na ponuky na skrátené úväzky v tomto sektore reaguje v priemere len 12 záujemcov,“ dodala spoločnosť.