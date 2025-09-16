< sekcia Slovensko
Alokácia v šiestej výzve Obnov dom sa zvýši na 133,55 milióna eur
Vďaka tomu budú môcť obnoviť svoje domy z prostriedkov plánu obnovy všetci žiadatelia, ktorí splnili podmienky štandardnej výzvy.
Autor TASR
Bratislava 16. septembra (TASR) - Alokácia v šiestej výzve Obnov dom sa zvýši z doterajších 107,54 milióna eur na 133,55 milióna eur. Rozhodol o tom minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS). Vďaka tomu budú môcť obnoviť svoje domy z prostriedkov plánu obnovy všetci žiadatelia, ktorí splnili podmienky štandardnej výzvy, no doteraz boli zaradení v tzv. zásobníku projektov. TASR o tom informoval odbor komunikácie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.
„Týmto rozhodnutím garantujeme, že ani jedno euro z programu Obnov dom nepríde nazmar. Všetky nevyužité financie, ktoré vznikajú pri projektoch s nižšou úsporou primárnej energie ako 60 percent, pôjdu na podporu obnovy ďalších rodinných domov,“ povedal Taraba.
Generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) Juraj Moravčík vysvetlil, že cieľom bolo nastaviť systém tak, aby žiadatelia nemuseli súťažiť v tzv. „rýchlych prstoch“, a zabezpečiť priebežné dofinancovanie šiestej výzvy. „Vďaka tomu uspokojíme všetkých žiadateľov, ktorí splnili podmienky. V najbližších týždňoch začne SAŽP postupne rozposielať návrhy zmlúv ďalším 1367 majiteľom rodinných domov, ktorí boli doposiaľ len v zásobníku,“ poznamenal Moravčík. Dodal, že obnovu rodinných domov musia ukončiť do konca marca 2026.
Domácnostiam v rámci programu Obnov dom preplatili viac ako 234 miliónov eur na rekonštrukciu a zateplenie vyše 15.000 rodinných domov po celom Slovensku. Dopyt po zatepľovaní a obnove rodinných domov podľa Tarabu neustále rastie. „Hľadáme preto možnosti, ako v ďalších rokoch pokryť ešte väčší počet domácností, najmä s ohľadom na rastúce ceny energií,“ podotkol. Tvrdí, že prioritou MŽP je, aby sa pomoc dostala najmä k domácnostiam ohrozeným energetickou chudobou.
