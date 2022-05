Altamira Softworks sa spája so zahraničnými IT spoločnosťami

Bratislava 13. mája (OTS) - Slovenská IT spoločnosť Altamira Softworks sa v prvom kvartáli 2022 zlúčila s ukrajinskou IT spoločnosťou GBK Soft a britskou Altamira.ai. Spoločne má nová entita so zjednodušeným názvom Altamira 150 zamestnancov distribuovaných po celej Európe, konsolidované tržby na úrovni cca 6 miliónov USD a sústredí sa primárne na trhy v Severnej Amerike, Blízkom východe a západnej Európe, čím sa výrazne mení klientsky profil pôvodom slovenskej Altamira Softworks, ktorá bola zameraná prevažne na lokálny trh a trhy nemecky hovoriacich krajín.



Spoločnosť sa zameriava na poskytovanie služieb vývoja software a mobilných aplikácií prevažne formou prenájmu manažovaných dedikovaných tímov pre svojich klientov. Zameriava sa okrem iného aj na startupy vo fáze tzv. "scale-up", teda zabehnuté, dobre fungujúce organizácie, ktoré prešli úvodným živelným rozvojom a potrebujú konsolidovať a profesionalizovať svoje vývojové procesy.



Proces spájania spoločností bol ovplyvnený aj vypuknutím vojny na Ukrajine 24. februára 2022, no paradoxne táto udalosť konsolidáciu akcelerovala a donútila manažment konať rýchlejšie, než bolo plánované.



"Vzhľadom na to, že tri štvrtiny našich zamestnancov sa pred vypuknutím vojny náchadzali na Ukrajine, museli sme našu pozornosť presmerovať primárne práve tam. Na vojnu sme sa pripravovali a business-continuity plán nám pomohol zvládnuť úvodný šok, následne sme sa okamžite začali venovať dlhodobému zabezpečeniu stability projektov, na ktorých pracujeme. Aj spojenie ukrajinskej a slovenskej jednotky pomáha zvýšiť stabilitu projektov. Vďaka vytvoreniu kombinovaných ukrajinsko-slovenských tímov dokážeme zabezpečiť kontinuitu projektov aj v prípade zhoršenia bezpečnostnej situácie v tých oblastiach Ukrajiny, kde je momentálne relatívny pokoj. Toto vedomie našich klientov upokojuje," hovorí COO spoločnosti Tomáš Mašek.



Napriek tomu, že sa manažment musel prvé mesiace spájania spoločností zameriavať práve na problémy vzniknuté v súvislosti s vojnou na Ukrajine, primárnym cieľom je rast. Spoločnosť zaznamenala, napriek vojne, konsolidovaný medziročný rast 60 % pri porovnaní kvartálov Q1 2021 vs Q1 2022. Celkový medziročný (2020 vs 2021) rast spoločností bol takmer 100 % na slovenskej strane a 30 % na ukrajinskej. Plánovaná úroveň tržieb v roku 2022 je na úrovni 10 miliónov dolárov, ktorú spoločnosť chce dosiahnuť aj rozvojom a investíciou do produktového vývoja vlastných riešení. "Spojenie našich spoločností je vynikajúcou príležitosťou pre rast a zároveň nám otvára dvere k rozvoju náročnejšieho, no potenciálne stabilnejšieho segmentu vlastného produktového vývoja," dodáva Oleksandra Rostovtseva spoluzakladateľka ukrajinskej GBK Soft a v súčasnosti Customer Success Chief v Altamire.