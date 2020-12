Alternatívna platforma rektorov hodnotí prácu Gröhlinga pozitívne

Bratislava 28. decembra (TASR) – Alternatívna platforma slovenských rektoriek a rektorov, ktorá vznikla 17. novembra tohto roku, hodnotí prácu ministra školstva, vedy, výskumu a športu Branislava Gröhlinga (SaS) zatiaľ pozitívne. Pripomenuli, že do funkcie vstúpil v mimoriadne náročnom období a všetko to, čo chcel realizovať, muselo počkať. Nič iné mu nezostávalo, len sa venovať protipandemickým opatreniam, uviedla pre TASR platforma.



"Na druhej strane je možné sa domnievať, že priestor vysokému školstvu bude venovať najmä budúci rok. Trochu je nejasná jeho požiadavka na konsolidáciu vysokých škôl, ktorá zaznieva celoplošne, a nie výberovo smerom k tým školám alebo fakultám, kde výskum a vzdelávanie skutočne zaostáva aj za slovenským priemerom," uviedla platforma. Zároveň tvrdí, že ministrovi sa podarilo v roku 2020 aktívne riešiť protipandemické opatrenia. Podľa rektorov bola komunikácia šéfa rezortu školstva priama a otvorená, obzvlášť naliehavo zaznievala jeho starosť o deti zo znevýhodneného prostredia a snaha zabezpečiť pre nich technické zázemie pre dištančné vzdelávanie. "Nepodarilo sa mu vrátiť deti do lavíc. V tom bol zrejme osamotený," konštatujú rektori z platformy.



Rektori ocenili, že sa minister pravidelne zúčastňuje na zasadnutiach Slovenskej rektorskej konferencie (SRK). "Nepríde 'na otočku', ale zvyčajne sa zdrží po celú dobu trvania zasadnutia a diskutuje. Prináša témy, ktoré problematizujú komfortnú zónu členov SRK - financovanie, kvalita vzdelávania, zlučovanie vysokých škôl, akademická samospráva. Jedna vec je však o tom diskutovať a druhá vec je naplniť ich skutkami v prospech zvyšovania konkurencieschopnosti vysokých škôl v medzinárodnom meradle," tvrdia rektori. Podľa nich to minister nebude mať jednoduché. "Prostredie vysokého školstva je hermeticky uzavreté, hoci aj to sa mení. Mnohí si uvedomujú, že situácia, ktorá nastala na Slovenskej technickej univerzite (STU) v Bratislave, sa nedá ustáť, že sa rozbehol proces, v ktorom musíme spoločne nachádzať riešenia, ako zlepšiť vysoké školstvo na Slovensku. Potešil aj etický postoj ministra ku kauze odvolania rektora STU, hoci s tým veľa urobiť nemôže," tvrdia.



Rok 2020 zhodnotila alternatívna platforma ako pandemický. "Všetko doposiaľ zabehnuté v školstve sa prevrátilo naruby. Za pochodu sa menila legislatíva, ktorá umožnila učiť dištančne, v prípade štátnych skúšok a obhajob sa hľadali spôsoby, ako umožniť prítomnosť verejnosti, riešili sa protipandemické opatrenia na školách všetkých stupňov, prevádzka internátov a jedální, pozornosť sa venovala aj sociálnej situácii žiakov a študentov," zhrnula platforma. V rámci vysokého školstva sa diskutovalo najmä o tom, ktoré odbory nie je možné dlhodobo učiť dištančne. "Utlmila sa medzinárodná spolupráca spojená s mobilitou, mnohé pripravované projekty sa odložili na neurčito. Pozornosť sa venovala najmä spôsobom, ako učiť, a sociálnej núdzi. Na druhej strane si mnohí uvedomili, ako veľmi škola chýba v našich životoch. Veľa takýchto hlasov zaznieva zo strany žiakov a študentov," dodala platforma.