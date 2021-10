Parkinsonovu chorobu odhalí aplikácia, vyhodnocujúca ľudský hlas

Bratislava 27. októbra (TASR) – Včasné odhalenie každej choroby prispieva k jej úspešnému liečeniu. Aj ľudia s ochoreniami, ako sú Alzheimerova a Parkinsonova choroba, na ktoré nie je v súčasnosti liek, majú pri včasnej diagnostike väčšiu nádej, že sa postup ich ochorenia spomalí. Pomôcť by im mohla aplikácia pre mobilné telefóny, vyvíjaná slovenskými odborníkmi, ktorá odhalí už prvé príznaky týchto chorôb, a to na základe vyhodnocovania nahrávky ľudského hlasu.



„Mobilná aplikácia hravou formou navedie človeka, aby popísal obrázky, ktoré uvidí v telefóne. Človek postupne vidí 20 jednoduchých obrázkov predmetov a činností. Po každom obrázku do mobilu jednoslovne povie, čo videl. Následne sa mu zjaví komplikovanejší obrázok výjavu, kde je viac osôb a činností, ktoré navzájom súvisia. Na popis tohto obrázku má k dispozícii 90 sekúnd. Celá výpoveď sa nahrá a vyhodnotí," priblížil aplikáciu autor projektu Alfréd Zimmermann.



Výsledkom je percentuálny odhad prítomnosti príznakov ochorenia vo forme ručičky, ukazujúcej vo farebnom poli od zelenej po červenú. V prípade vyššej pravdepodobnosti ochorenia sa objaví aj odporúčanie na najbližších odborníkov.



„S pomocou tejto aplikácie by sme si mohli z pohodlia domova kedykoľvek a len s využitím mobilného telefónu skontrolovať, ako fungujú naše kognitívne procesy,“ uviedol Zimmermann.



Za projektom sú odborníci zo spoločnosti Axon Pro, Centra Memory a Ústavu informatiky SAV. Podľa autora projektu sa aktuálne pracuje na zdokonaľovaní aplikácie a na nahrávaní záujemcov na rôznych pracoviskách po celom Slovensku.