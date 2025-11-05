< sekcia Slovensko
Alžírsko otvorilo veľvyslanectvo v Bratislave
Slovensko-alžírska spolupráca sa podľa rezortu diplomacie historicky posúva na novú kvalitatívnu úroveň, ktorej významným pilierom je vzájomné otvorenie veľvyslanectiev v oboch krajinách.
Autor TASR
Bratislava 5. novembra (TASR) - Alžírsko otvorilo veľvyslanectvo v Bratislave. Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Marek Eštok prijal v utorok (4. 11.) prvú veľvyslankyňu novozriadeného Veľvyslanectva Alžírskej demokratickej ľudovej republiky v Bratislave od vzniku samostatnej SR Habibu Derradji Kherrourovú. TASR o tom informoval komunikačný odbor MZVEZ.
Slovensko-alžírska spolupráca sa podľa rezortu diplomacie historicky posúva na novú kvalitatívnu úroveň, ktorej významným pilierom je vzájomné otvorenie veľvyslanectiev v oboch krajinách. SR zriadila opätovne po dvoch desaťročiach svoj zastupiteľský úrad v Alžíri a Alžírsko zase presunulo svoje diplomatické zastúpenie pre Slovensko z Viedne do Bratislavy.
Eštok zdôraznil, že tento krok je výsledkom recipročnej iniciatívy. „S veľkým potešením vítame obnovenie tradične priateľských a solídnych bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskom a Alžírskom. Symbolickým potvrdením tohto pozitívneho vývoja je práve vzájomné otvorenie našich diplomatických misií v Bratislave a v Alžíri,“ vyhlásil Eštok.
Partneri vyjadrili presvedčenie, že ďalšie posilnenie dialógu prinesú plánované bilaterálne návštevy vládnych predstaviteľov. Ešte tento rok by mal na Slovensko pricestovať alžírsky minister zahraničných vecí Ahmed Attaf. „Alžírsko je strategickým partnerom v severnej Afrike, kde zohráva významnú úlohu v rámci energetiky a bezpečnosti. Naším cieľom je priniesť zároveň nový impulz pre rozvoj hospodárskej spolupráce najmä v oblasti obchodu, investícií a priemyselných projektov,“ priblížil štátny tajomník rezortu diplomacie. Za perspektívne označil sektory energetiky, obranný a farmaceutický priemysel, vodné hospodárstvo, moderné technológie či výskum.
Obe strany sa na rokovaní zhodli na potrebe pokračovať v dialógu o energetickej spolupráci a možnostiach diverzifikácie zdrojov dodávok zemného plynu pre Slovensko. SR zároveň víta iniciatívu k uzatvoreniu spoločnej deklarácie o bilaterálnej spolupráci, ktorá vychádza zo vzájomne pripravovanej Cestovnej mapy.
