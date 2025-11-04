< sekcia Slovensko
Ambasáda v Bruseli bude propagovať Trenčín ako Európske mesto kultúry
Veľvyslanec na debatu s krajanmi, zamestnancami inštitúcií EÚ a poslancami Európskeho parlamentu pozval viceprimátora Trenčína Žáka a riaditeľa Kreatívneho inštitútu Trenčín, n.o. Krajčího.
Autor TASR
Brusel 4. novembra (TASR) - Trenčín ako Európske hlavné mesto kultúry v roku 2026 bude v Bruseli propagovať ambasáda SR. Slovenský veľvyslanec s pôsobnosťou pre Belgicko a Luxembursko Tomáš Kozák na pondelkovom stretnutí s krajanmi na pôde Veľvyslanectva SR v Bruseli pre spravodajcu TASR potvrdil, že aj diplomacia vie tomuto projektu s kultúrnym, ekonomickým i spoločenským dosahom pomáhať a prezentovať ho v širšom európskom meradle.
Podujatie s krajanmi predchádzalo utorkovej (4.11.) oficiálnej prezentácii programu v budove v Európskej rady, kde zástupcovia Trenčína predstúpia pred médiá spolu s predstaviteľmi fínskeho mesta Oulu, ktoré na budúci rok bude tiež niesť titul Európske hlavné mesto kultúry.
Veľvyslanec na debatu s krajanmi, zamestnancami inštitúcií EÚ a poslancami Európskeho parlamentu pozval viceprimátora Trenčína Patrika Žáka a riaditeľa Kreatívneho inštitútu Trenčín, n.o. Stanislava Krajčího.
„Chceli sme im predstaviť spoločne ako tento projekt vznikal, aké princípy viedli a ľudí, ktorý Trenčín ako hlavné mesto kultúry pripravili,“ povedal Kozák. Dodal, že pre veľvyslanectvo je to len začiatok, lebo v rámci svojho diplomatického pôsobenia „budeme mestu v tomto dôležitom projekte aj ďalej pomáhať“, napríklad aj propagáciou Trenčína v Bruseli.
Veľvyslanec podotkol, že takéto projekty mávajú aj ekonomický dosah, lebo mestá s titulom Európskeho hlavného mesta kultúry dbajú nielen na svoj ekonomický rozvoj, ale aj na možnosti rozvoja pre širší región, čo so sebou tento titul prináša.
„Samozrejme, veľmi skoro sme pochopili, keď sme si s mestom Trenčín dohadovali spoluprácu, že pre mesto to nie len titul Hlavné mesto kultúry pre rok 2026, ale je to aj rozvojový projekt, na ktorom chcú stavať aj v ďalších rokoch, na tých unikátnych skúsenostiach. To tiež budeme prezentovať v Bruseli a hľadať v tom inšpiráciu a tlmočiť ju ďalším mestám na Slovensku, aby do týchto projektov šli, keď sa bude hľadať hlavné európske mesto kultúry na ďalšie obdobie,“povedal veľvyslanec.
Pri vyberaní európskych miest kultúry Európska komisia požaduje, aby mala táto značka okrem kultúrneho zviditeľnenia sa aj európsku dimenziu, a tiež aby zaistila udržateľnosť rozvoja mesta a jeho okolia aj po odovzdaní titulu.
„Sme radi, že projekt, ktorý Trenčín pripravil na rok 2026, má aj tento rozmer,“ povedal Kozák. Dodal, že slovenská ambasáda v Bruseli má ambíciu byť „otvoreným miestom“ pre ľudí, ktorí navštevujú rôzne podujatia v jej priestoroch, od kultúrnych prezentácií až po stretnutia s krajanmi a diplomatmi a s mestom Trenčín bude úzko spolupracovať pri propagácii podujatí, ktoré sú naplánované v rámci jeho výkonu Európskeho hlavného mesta kultúry.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
