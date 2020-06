Ambrela: Na vnútorne presídlené osoby by sa nemalo zabudnúť

Bratislava 20. júna (TASR) - Kríza spôsobená šírením ochorenia COVID-19 môže spôsobiť, že sa problém vnútorne presídlených osôb presunie do úzadia, no nemalo by sa na to zabudnúť ani počas pandémie. Myslí si to Ambrela - Platforma rozvojových organizácií, ktorá si 20. júna pripomína Svetový deň utečencov. TASR o tom informovala komunikačná manažérka platformy Boba Markovič Baluchová.



"Dnes totiž existuje viac ako 50,8 milióna vnútorne presídlených osôb, ktoré museli pre konflikt, násilie alebo prenasledovanie opustiť svoje domovy, no stále sa nemôžu dostať k medzinárodnej hranici a prekročiť ju, aby získali štatút utečenca," uviedla Markovič Baluchová s tým, že nájsť bezpečie vo svojej domovskej krajine sa im takisto nedarí.



Milióny ďalších ľudí sú podľa Markovič Baluchovej vnútorne presídlenými osobami zasa z dôvodu prírodných katastrof v prepojení na klimatickú krízu, hoci pojem klimatický utečenec ešte nie je medzinárodne rozoznávaný. "Je otázkou času, kedy k tomu budeme musieť pristúpiť a brať prepojenie migrácie so zmenou klímy vážne," zhodnotila.



Markovič Baluchová doplnila, že ani na Slovensku ľudia nezabudli na tohtoročný Svetový deň utečencov, s osobitným zreteľom na vnútorne presídlené osoby. "Aktivity momentálne prebiehajú online, no napríklad festival [fjúžn] budete môcť zažiť naživo na jeseň. Celý týždeň od 15. do 21. júna zároveň prebieha Refugee Week. Sú tam zaregistrované rôzne európske i naše slovenské podujatia k téme utečenectva a podpory ľudí na úteku, či už v rámci vlastnej krajiny, alebo medzi krajinami, poprípade kontinentmi," dodala.