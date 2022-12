Ambrela: SR nenapĺňa záväzok v prispievaní na rozvojovú spoluprácu

Bratislava 4. decembra (TASR) - Slovensko dlhodobo nenapĺňa záväzok v prispievaní na rozvojovú pomoc. Poukázala na to platforma rozvojových organizácií Ambrela, ktorá v rámci reportu AidWatch pripomína, že Slovensko sa ani v roku 2021 nepriblížilo k medzinárodnému záväzku prispieť na spoluprácu sumou 0,33 percenta hrubého národného dôchodku (HND).



V roku 2021 vynaložilo Slovensko na rozvojovú spoluprácu 131 miliónov eur. "Keby SR do oficiálnej rozvojovej spolupráce nezapočítala sumu 9,42 milióna eur v podobe darovaných vakcín partnerským krajinám na boj s pandémiou COVID-19, bola by hodnota zahraničnej pomoci SR v minulom roku ešte nižšia ako v roku 2020," upozornila Ambrela.



Platforma poznamenala, že "skutočná" bilaterálna pomoc, vďaka ktorej môžu slovenské organizácie realizovať svoje rozvojové projekty, bola 17,3 milióna eur. "Keďže jej objem nerastie, výrazne to ovplyvňuje kapacity aktérov v realizácii rozvojovej spolupráce vo svete. Spolu s rapídne rastúcou infláciou hrozí, že reálny dosah zahraničnej pomoci pod značkou SlovakAid v partnerských krajinách bude čoraz nižší," poznamenal výkonný tajomník Ambrely a autor reportu Daniel Kaba.



Report neopomenul ani humanitárnu krízu spôsobenú vojnou na Ukrajine. Tá podľa autorov nastavila zrkadlo systému humanitárnej pomoci SR a obnažila problematické miesta v spolupráci medzi štátom a občianskou spoločnosťou. Ambrela kritizuje nízku alokáciu a pomalú reakciu štátu pri poskytovaní pomoci Ukrajine.



"Humanitárna výzva na predkladanie projektov pomoci Ukrajine bola vyhlásená až tri mesiace po začiatku vojny a samotná implementácia sa začala po piatich mesiacoch jej trvania. SR potrebuje vhodný nástroj na implementáciu humanitárnych projektov a tvorbe národnej humanitárnej stratégie sa už jednoducho nemožno vyhnúť," skonštatoval Kaba.



Platforma zároveň v reporte odporučila Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR zvýšiť rozpočet na zahraničnú pomoc v roku 2024 na 0,21 percenta HND, systematicky prepojiť bilaterálnu a multilaterálnu rozvojovú spoluprácu SR s inštitúciami EÚ a prijať riešenia na zmiernenie dôsledkov vysokej inflácie na slovenských aktérov rozvojovej spolupráce a účinok ich intervencií vo svete.



Ambrela združuje a zastupuje záujmy 28 významných slovenských organizácií, ktoré pôsobia v oblasti rozvojovej spolupráce, humanitárnej pomoci alebo globálneho vzdelávania.