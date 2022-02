Ambrela: Vláda by mala zvážiť účasť mimovládok na humanitárnej pomoci

Bratislava 25. februára (TASR) - Vláda SR by mala zvážiť možnosť prizvať zástupcu občianskej spoločnosti do komunikácie medzi štátom a spoločnosťou s cieľom koordinovania aktivít a efektívnej spolupráce v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine. Vládnym predstaviteľom to v piatok adresovala platforma Ambrela, ktorá združuje 28 humanitárnych a rozvojových organizácií.



Ambrela zároveň navrhla vláde SR, aby zvážila možnosť pravidelnej participácie mimovládnych organizácií na poskytovaní humanitárnej pomoci na Ukrajine, informovala TASR manažérka pre komunikáciu platformy Boba Markovič Baluchová.



Pracovná skupina Ambrely pre humanitárnu pomoc podľa nej už skôr adresovala výzvu vláde, že jej ponúka pomoc pri jej poskytovaní priamo na Ukrajine či hraničných priechodoch. "Hneď niekoľko členských organizácií Ambrely dlhodobo pôsobí na Ukrajine priamo alebo v spolupráci s lokálnymi partnermi, vrátane regiónu Donbas, a v súčasnosti sústreďuje svoje sily aj na hraničnú asistenciu – vzhľadom na očakávaný príchod väčšieho množstva ľudí," priblížila Markovič Baluchová.



V rámci výzvy vláde SR podľa nej platforma navrhuje zvážiť použitie takých nástrojov humanitárnej pomoci, ktoré budú dostatočné rýchle, efektívne a zároveň budú brať do úvahy princípy dobrého humanitárneho darcovstva. "Vyčlenené financie vieme využiť na pokrytie najurgentnejších potrieb ako voda, základné potraviny, prístrešie, oblečenie a podobne, a to všetko v súlade s humanitárnymi princípmi a SPHERE štandardmi. Mimovládne organizácie aktuálne vyhlásili verejné zbierky na pomoc Ukrajine a mnohé z nich cez svojich partnerov poskytujú pomoc na východe Ukrajiny už od roku 2014," doplnila.



"Budeme veľmi radi, ak vláda zváži poskytnutie priamej humanitárnej pomoci SR Ukrajine pod značkou SlovakAid a spojíme tak sily v prospech dobrej veci v týchto náročných dňoch," dodala Markovič Baluchová.