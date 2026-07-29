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Ambróziu zachytili monitorovacie stanice len v nízkych koncentráciách
Peľ tráv z čeľade lipnicovitých sa bude vyskytovať už len v nižších koncentráciách až do neskorej jesene.
Autor TASR
Banská Bystrica 29. júla (TASR) - V uplynulých dňoch monitorovacie stanice opakovane zaznamenali stredné až nízke koncentrácie peľu v ovzduší na území Slovenska. Pretrváva dominancia peľu pŕhľavy. TASR o tom informovala Lucia Rendlová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici s tým, že najvyššie koncentrácie zachytili stanice v Žiline, Bratislave a v Banskej Bystrici.
„Peľ inváznej ambrózie sa vyskytoval zatiaľ len vo veľmi nízkych koncentráciách, no zachytili ho všetky monitorovacie stanice na Slovensku. Peľ paliny dosahoval na väčšine územia nízke denné hladiny. Okrem peľu tráv, pŕhľavovitých, paliny a ambrózie sa v ovzduší vyskytovali nízke koncentrácie peľu skorocelu, štiavu, mrlíkovitých, mrkvovitých a astrovitých,“ konštatovala Rendlová.
Podľa nej dominantné zastúpenie v ovzduší si udrží peľ slabšie alergizujúcej pŕhľavy. Peľ tráv z čeľade lipnicovitých sa bude vyskytovať už len v nižších koncentráciách až do neskorej jesene.
„Peľ paliny a ambrózie, silných alergénov neskorého leta, bude postupne pribúdať na celom území a v najbližších týždňoch by mal dosahovať alergiologicky významné koncentrácie. V závislosti od počasia môžeme počítať i s nárastom denných hladín peľu pŕhľavovitých, skorocelu a ďalších bylín,“ dodala Rendlová.
„Peľ inváznej ambrózie sa vyskytoval zatiaľ len vo veľmi nízkych koncentráciách, no zachytili ho všetky monitorovacie stanice na Slovensku. Peľ paliny dosahoval na väčšine územia nízke denné hladiny. Okrem peľu tráv, pŕhľavovitých, paliny a ambrózie sa v ovzduší vyskytovali nízke koncentrácie peľu skorocelu, štiavu, mrlíkovitých, mrkvovitých a astrovitých,“ konštatovala Rendlová.
Podľa nej dominantné zastúpenie v ovzduší si udrží peľ slabšie alergizujúcej pŕhľavy. Peľ tráv z čeľade lipnicovitých sa bude vyskytovať už len v nižších koncentráciách až do neskorej jesene.
„Peľ paliny a ambrózie, silných alergénov neskorého leta, bude postupne pribúdať na celom území a v najbližších týždňoch by mal dosahovať alergiologicky významné koncentrácie. V závislosti od počasia môžeme počítať i s nárastom denných hladín peľu pŕhľavovitých, skorocelu a ďalších bylín,“ dodala Rendlová.