Ambulancie a nemocnice ešte nepredĺžili zmluvy s poisťovňami

Bratislava 27. marca (TASR) - Rokovania medzi zdravotnými poisťovňami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti o predĺžení zmlúv na tento rok pokračujú. Uzavreté ešte nie sú, pretože čakajú na vydanie vyhlášky týkajúcej sa prerozdelenia financií v sektore na tento rok, ktorá mešká. Štátny tajomník rezortu zdravotníctva Michal Štofko pre TASR uviedol, že minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) už vyhlášku podpísal. Predpokladá, že by mohla vyjsť v najbližších dňoch.



Zdravotné poisťovne pre TASR potvrdili, že s niektorými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti už o predĺžení zmlúv rokujú, s niektorými ešte rokovanie dohadujú. Súkromné zdravotné poisťovne Dôvera a Union podotkli, že prekážkou pre uzavretie rokovaní je meškajúca vyhláška o programovom rozpočtovaní.



Štofko predpokladá, že vyhláška by mohla vyjsť v najbližších dňoch. „Viac-menej už je schválená, podpísaná ministrom,“ uviedol pre TASR.



Po vydaní vyhlášky už dlhšie volajú Asociácia súkromných lekárov SR a Asociácia nemocníc Slovenska, ktorých členom sa končí platnosť zmlúv so zdravotnými poisťovňami v marci. Na vydanie vyhlášky apeluje aj Zväz ambulantných poskytovateľov, jeho členom zmluvy vypršia koncom apríla.