Ambulancie nepovažujú ponuku na dofinancovanie za dostatočnú

Bratislava 26. januára (TASR) - Ponuka na dofinancovanie ambulancií nie je dostatočná. Zhodli sa na tom zástupcovia ambulantného sektora. Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) skonštatoval, že vláda si neuvedomuje závažnosť celej situácie.



"Ponuka na úrovni 17 percent pre segment všeobecnej ambulantnej starostlivosti a desať pre segment špecializovanej ambulantnej starostlivosti nereflektuje na naše minimálne potreby. Okrem toho opätovne prehlbuje rozdiel medzi jednotlivými odbornosťami," upozornil ZAP. Treba podľa neho nájsť zdroje na úrovni minimálne 26 percent, a to pre oba segmenty rovnako.



Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) tvrdí, že na prevádzku ambulancií chýba ešte asi 50 miliónov eur. "Navrhli sme konkrétne zdroje, ktoré sú dostupné a prakticky okamžite využiteľné," uviedla jej prezidentka Monika Palušková. Žiada preto zvýšenie platieb za poistencov štátu. Odmieta dofinancovanie zdravotných poisťovní cez zvýšenie ich imania.



Aj šéf Asociácie súkromných lekárov Marián Šóth upozornil, že ponuka nie je dostatočná. "Aj analytici predpokladali, že ambulantným poskytovateľom treba 320 miliónov eur, aby sa situácia nejakým spôsobom stabilizovala. Uvidíme, akým spôsobom sa to upraví, lebo zatiaľ sme pri sume 280 miliónov eur," skonštatoval.



Dočasne poverený minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) po stredajšom (25. 1.) rokovaní informoval, že rezort by mohol ambulanciám ponúknuť zvýšenie o 110 miliónov eur. Dodatočnú ponuku však treba podľa jeho slov ešte doladiť vzhľadom na zvyšovanie štrukturálneho deficitu. Rokovanie by malo pokračovať v piatok (27. 1.).