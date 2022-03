Ambulancie v ZAP budú od apríla v nezmluvnom vzťahu s VšZP

Bratislava 30. marca (TASR) - Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) sa nedohodol so štátnou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP) na podmienkach financovania zdravotnej starostlivosti. Od 1. apríla tak budú lekári s poisťovňou v nezmluvnom vzťahu, pričom pacientom budú poskytovať len neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Pre TASR to potvrdila výkonná riaditeľka ZAP Naďa Trenčanská Bedušová.



Ako uviedla, VšZP nepristúpila na požiadavky zväzu a odmietla tiež návrh o prijatí zmluvy na prechodné obdobie. ZAP podľa jej slov ponúkol štátnej zdravotnej poisťovni možnosť, že prijme jej podmienky a uzavrie zmluvu na mesiac, aby bola pre pacientov zabezpečená zdravotná starostlivosť, kým budú prebiehať ďalšie rokovania. "Ponuku odmietli, tlačia nás do podpisu zmluvy do konca roka," doplnila Trenčanská Bedušová.



Naopak, lekári združení v Aliancii všeobecných lekárov Slovenska (AVLS) sa s VšZP na podmienkach financovania zdravotnej starostlivosti od 1. apríla dohodli. "Dosiahli sme maximum možného aj vďaka rozumným kompromisom na oboch stranách. V slovenskom zdravotníctve stále reálne chýba vyše 360 miliónov eur a je zrejmé, že jeho dofinancovanie v najbližších mesiacoch je nevyhnutné a nemožno ho donekonečna tlačiť pred sebou," povedala prezidentka aliancie Monika Palušková. Ozrejmila, že s VšZP aj súkromnou Union zdravotnou poisťovňou majú lekári v AVLS platné zmluvy do konca roka 2022. S Dôverou naďalej rokujú.



Slovenská lekárska komora (SLK) odmieta stupňovanie tlaku na zdravotníkov a očakáva konkrétne návrhy na určenie reálnych cien výkonov zdravotnej starostlivosti, ktoré budú pretavené do návrhov od zdravotných poisťovní. Plánuje tiež zverejniť informáciu pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ako postupovať v prípade nezmluvného vzťahu k poistencovi nezmluvnej poisťovne. "V prípade, že obdržíme v tomto ohľade usmernenie, ktoré sme žiadali od Ministerstva zdravotníctva SR, budeme o ňom lekárov informovať taktiež," dodala komora.