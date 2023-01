Ambulancie v ZAP podpíšu dodatky so zdravotnými poisťovňami

Bratislava 30. januára (TASR) - Ambulancie združené vo Zväze ambulantných poskytovateľov (ZAP) podpíšu dodatky so zdravotnými poisťovňami. Vyhlásila to prezidentka zväzu Jaroslava Orosová po pondelkovom stretnutí s rezortmi zdravotníctva a hospodárstva a zdravotnými poisťovňami. Podarilo sa podľa nej nájsť spôsob, ako identifikovať ambulancie, ktoré potrebujú pomoc pre vysoké ceny energií.



"S potešením musím konštatovať, že sa nám spolu s Ministerstvom zdravotníctva SR a Ministerstvom hospodárstva SR podarilo nájsť spôsob, ako identifikovať a dohľadať ambulancie, ktoré potrebujú pomoc a vypadli zo schém pomoci, čo sa týka nárastu cien energií. Takisto sme uzavreli dohodu so zdravotnými poisťovňami, že kritické špecializácie budú násobne dofinancované prednostne. (...) Toto nám dovoľuje podpísať dodatky o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so zdravotnými poisťovňami," ozrejmila.



Hovorkyňa rezortu zdravotníctva Petra Lániková priblížila, že spôsob pomoci pre ambulancie sa bude ešte dolaďovať. "Ministerstvo hospodárstva prisľúbilo, že pomôže informovať týchto ľudí, aby si mohli požiadať o schémy pomoci, ktoré sú pripravené," doplnila.