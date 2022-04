Ambulancie v Zdravite stále nesúhlasia s podmienkami VšZP

Bratislava 12. apríla (TASR) - Ambulancie združené v Zdravite naďalej nesúhlasia s podmienkami, ktoré ponúka štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP). Obe strany po pondelkovom (11. 4.) stretnutí pre TASR potvrdili, že rokovania pokračujú.



"Nová ponuka poisťovne neponúkla také podmienky, ktoré by umožňovali posun k dohode. Príčinou je, že návrh sotva dosahuje percento navýšenia predpokladané v rozpočte na tento rok," uviedla pre TASR Asociácia súkromných lekárov SR.



Súkromní lekári pripomínajú, že rozpočet bol nedostatočný už v čase jeho prijímania a nestačí na pokrytie oprávnených potrieb ambulancií a rastúcich nákladov. "Už dnes ambulancie nevedia konkurovať najmä štátnym nemocniciam v tak dôležitej otázke, ako sú mzdy sestier...To je dôvod, pre ktorý ambulancie začali mať problém so splnením personálneho vybavenia, bez ktorého nesmú prevádzkovať ambulancie," priblížili lekári.



Nedostatok zdrojov sa podľa nich odvíja od nízkej platby za poistencov štátu, čo bude mať vplyv na nákup zdravotnej starostlivosti pre pacientov. Priblížili, že znížená priepustnosť ambulancií v praxi prinesenie vyššie čakacie doby na vyšetrenie u špecialistu či vznik poradovníkov na ošetrenie v agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS), problémy sa budú stupňovať aj v primárnej starostlivosti.



"Obe strany sa snažia nájsť prienik medzi požiadavkami asociácie a možnosťami poisťovne," uviedla pre TASR manažérka oddelenia komunikácie VšZP Eva Peterová. Podotkla, že s ostatnými združeniami a ambulanciami už štátna poisťovňa má dohodnuté zmluvné podmienky alebo finišuje uzatváranie zmlúv.



"VšZP má zmluvné podmienky s Alianciou všeobecných lekárov Slovenska, ktorá zastupuje všeobecných lekárov, so združením všeobecných lekárov, ktoré potvrdilo podpísanie zmlúv na ďalší rok, administratívne sa doťahujú zmluvy so Zväzom ambulantných poskytovateľov, zazmluvnené sú všetky štátne nemocnice aj dialýzy a VšZP finišuje zmluvy s kúpeľnými zariadeniami. Rokovania s Asociáciou nemocníc Slovenska smerujúce k dohodne budú pokračovať v apríli," ozrejmila Peterová.