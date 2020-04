Ambulancie záchrannej služby budú môcť robiť odbery priamo u pacienta

Bratislava 27. apríla (TASR) - Ambulancie záchrannej zdravotnej služby (ZZS) budú môcť za istých podmienok vykonávať odbery pacientom v ich domácom prostredí. Diať sa tak má v prípade, ak pacient nebude mať možnosť sa autom dopraviť na mobilné odberové miesto a jeho stav si nebude vyžadovať lekárske vyšetrenie alebo hospitalizáciu. TASR o tom v pondelok informovala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová.



Pokyn ministra zdravotníctva platí od nedele (26. 4.). Vzorky vyšetria v štátnych laboratóriách. "Odbery budú indikovať pracovníci regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ), regionálni hygienici, epidemiológovia, infektológovia. Táto požiadavka by mala byť od RÚVZ smerovaná na linku tiesňového volania 155. Taktiež bude možné indikovať odber prostredníctvom COVID PASS," priblížila Eliášová.



Odbery zabezpečí ZZS Bratislava a Záchranná služba (ZS) Košice. Na jeden kraj má fungovať jedna takáto ambulancia, no v prípade Bratislavského kraja to budú dve ambulancie. Na celom Slovensku je tak k dispozícii už spolu deväť ambulancií. Kapacita jednej ambulancie je na približne päť až osem odberov za 12 hodín. MZ SR však doplnilo, že tieto ambulancie nebudú k dispozícii na bežné výjazdy.



Evidenciu týchto požiadaviek od Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) bude viesť Operačné stredisko (OS) ZZS SR v Bratislave pre celé Slovensko a distribuovať na krajské odberové stredisko (KOS) ZZS. Ambulancie vyšlú predovšetkým k imobilným a vekovo či zdravotne ohrozeným obyvateľom.



Rezort zdravotníctva chce do budúcna navrhnúť legislatívne riešenie. Uvedené odbery chce realizovať prostredníctvom dopravnej zdravotnej služby za dodržania prísnych hygienických noriem.