Ambulantné pohotovosti pre deti aj dospelých majú fungovať kratšie

Bratislava 30. mája (TASR) - Ambulantné pohotovosti pre deti aj dospelých majú po novom fungovať už len do 20.00 h. Sieť detských pohotovostí sa má tiež zredukovať. Navrhuje to Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR, odôvodňuje to nedostatkom a preťaženosťou primárnych pediatrov. V utorok o tom informoval šéf rezortu Michal Palkovič.



"Navrhujeme skrátenie času fungovania ambulantnej pohotovostnej služby (APS), to znamená z 22.00 na 20.00 h. Dôvod, prečo tento posun nastáva, je, že je to v konsolidácii napríklad aj s dostupnosťou alebo otvorenosťou lekární a, samozrejme, je tam aj dodržiavanie Zákonníka práce, ktorý hovorí o tom, že práca by nemala byť kontinuálne 15 hodín," povedal. Zmena by mohla podľa neho prísť v septembri alebo od začiatku budúceho roka.



Rezort navrhuje tiež v troch fázach zredukovať sieť detských ambulancií. "Niektoré APS končia už teraz v lete, väčšiny sa to týka až o rok," ozrejmil Palkovič. Ich počet sa má z 54 zredukovať na 40. "Definitívny výsledok bude až v priebehu druhej polovice budúceho roka," povedal minister.



Dané zmeny sú podľa slov hlavnej odborníčky ministerstva pre primárnu pediatriu Eleny Prokopovej potrebné na zachovanie základnej zdravotnej starostlivosti pre deti. Poukázala pri tom na vekovú štruktúru primárnych pediatrov a všeobecných lekárov pre dospelých. "V oboch odboroch je takmer 50 percent lekárov v dôchodkovom veku. Práve tí zabezpečujú APS či už o deti alebo dospelých, všetci to majú povinnosť zo zákona" podotkla.



Návrhom sa podľa nej nesnažia presunúť pacientov, ktorí patria APS, do nemocníc. "Je absolútne iný charakter pacienta, ktorý patrí do ambulantnej pohotovostnej služby a ktorý patrí na urgent," doplnila. Palkovič avizuje, že sa k tejto téme stretne aj so zástupcami Asociácie nemocníc Slovenska, Lekárskym odborovým združením a Asociáciou štátnych nemocníc SR.