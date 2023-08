Podľa úradov sú ambulantné pohotovosti personálne zabezpečené

Bratislava 4. augusta (TASR) - Samosprávne kraje už začali pediatrov po ich výpovediach z ambulantných pohotovostí v niektorých prípadoch rozpisovať do služieb. Týka sa to napríklad pohotovostí v Ružomberku, Liptovskom Mikuláši, Michalovciach, Trnave či Banskej Bystrici. Vyplýva to zo stanovísk, ktoré poskytli pre TASR. Ak lekár nenastúpi do služby podľa rozpisu, môže dostať pokutu do výšky 3319 eur. Aktuálne je však ambulantná pohotovostná služba (APS) personálne zabezpečená vo všetkých krajoch.



Prešovský samosprávny kraj (PSK) v súčasnosti eviduje 60 percent pediatrov vo výpovednej dobe. Daša Jeleňová z kancelárie predsedu PSK podotkla, že nemusí ísť o presné čísla, pretože organizátori APS nie sú povinní o nich informovať. "Podľa nám dostupných informácií sa výpovedná doba skončila po mesiaci u dvoch organizátorov, ale ani jeden z nich nenahlásil problém so zabezpečením služieb samosprávnemu kraju," dodala s tým, že až následne samosprávny kraj vypíše lekárov do služieb na pohotovosti. Sankcie podľa jej slov vníma samospráva len ako krajné riešenie.



V Košickom kraji evidujú výpoveď 18 percent pediatrov z celkového počtu 94. Z toho 16 je z Nemocnice Spišská Nová Ves. "Keďže v rámci tejto APS sú iba traja pediatri, ktorí nepodali výpovede, Košický samosprávny kraj bude musieť v zmysle zákona pristúpiť k rozpisu služieb. V rámci povinného nástupu má kraj možnosť zaradiť do služby aj pediatrov, ktorí nemajú zmluvný vzťah s prevádzkovateľom APS," ozrejmila pre TASR hovorkyňa samosprávy Anna Terezková. Výpoveď podal aj jeden lekár z Michaloviec. "V prípade tejto APS kraj aj v súčasnosti rozpisuje služby v rámci povinného nástupu," dodala.



V Žilinskom samosprávnom kraji (ZŠK) podalo výpoveď 55 percent pediatrov. "Z dôvodu výpovedí aktuálne ŽSK vytvára rozpis pre ambulantnú pohotovostnú službu pre deti a dorast v Liptovskom Mikuláši a v Ružomberku. Od iných organizátorov APS sme zatiaľ nedostali oznámenie o tom, že nedokážu zabezpečiť služby," uviedla pre TASR hovorkyňa kraja Eva Lacová.



V Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) podalo výpoveď 34 z 99 lekárov. "Výpovedná lehota je dva až tri mesiace, v závislosti od organizátora ambulantnej pohotovostnej služby, zatiaľ k 1. augustu neuplynula výpovedná lehota žiadnemu pediatrovi," priblížila hovorkyňa TSK Lenka Kukučková. Samospráva podľa nej nateraz nemusela pristúpiť k rozpisu služieb na august.



Trnavský samosprávny kraj (TTSK) eviduje výpoveď 68 pediatrov, čo predstavuje 70,1 percenta. Ide o lekárov z APS v Skalici, Senici, Trnave, Piešťanoch, Galante a Dunajskej Strede. "K 1. augustu 2023 uplynula výpovedná lehota zo služieb na APS jednej lekárke v pevnom bode APS v Trnave, ktorá bola na tento mesiac vypísaná na povinné služby," ozrejmila pre TASR riaditeľka odboru komunikácie Úradu TTSK Natália Petkáčová.



Nitriansky samosprávny kraj (NSK) uviedol, že presný počet výpovedí je podľa okresov rôzny a presnými údajmi nedisponuje. Silvia Zeumerová z komunikačného oddelenia kraja priblížila, že do služieb APS sú zaraďovaní všetci poskytovatelia s platným vydaným povolením. Nepredpokladá, že NSK pristúpi k sankciám. "Pokiaľ bude poskytovateľ zaradený do služby APS a do tejto služby nenastúpi, najskôr dostane upozornenie o porušení zákona," vysvetlila Zeumerová.



Rovnako ani Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) nedisponuje informáciou o počte výpovedí lekárov. "Do tohto procesu vstupujeme až potom, ako nás prevádzkovateľ požiada o rozpísanie služieb pre niektorú z pohotovostí, keď jej fungovanie nie je schopný zabezpečiť vlastnými kapacitami," vysvetlila vedúca oddelenia komunikácie BBSK Lenka Štepáneková. Aktuálne podľa jej slov rozpisuje v súvislosti s výpoveďami pediatrov len pohotovostné služby v Detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici.



Bratislavský samosprávny kraj (BSK) aktuálne taktiež nemá informáciu o počte výpovedí pediatrov. Jeho hovorkyňa Lucia Forman predpokladá, že detská ambulantná pohotovosť bude fungovať bez obmedzení. Podotkla, že BSK tak ako každý mesiac, nesúvisiac s výpoveďami, rozpisoval pár služieb.



Vyše 400 pediatrov podalo výpoveď z ambulantných pohotovostných služieb. Aj napriek tomu však budú povinní slúžiť na pohotovosti, no dostanú za to menej peňazí a služby im bude rozpisovať vyšší územný celok. Pediatri výpovede odôvodnili okrem iného svojím nedostatkom a preťaženosťou. Rezort zdravotníctva navrhol viaceré stabilizačné opatrenia vrátane skrátenia času fungovania ambulantných pohotovostných služieb.