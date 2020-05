Ambulantní lekári informovali M. Krajčího o nedostatku finacií

Bratislava 6. mája (TASR) – Asociácia súkromných lekárov (ASL) SR a Zdravita apelujú v otvorenom liste na ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽaNO), aby pomohol ambulantným lekárom pri zabezpečení dosiahnutia prisľúbených paušálnych platieb počas krízového stavu spôsobeného pandémiou nového koronavírusu. Zdôraznili, že sektor je podfinancovaný. Ministerstvo zdravotníctva však odkázalo, že do rokovaní poskytovateľov a zdravotných poisťovní nevstupuje, ale zároveň, že situáciu rieši.



"V rámci zdravotníctva je nutné uvedomiť si potenciál ambulantného sektora, ktorý je bezpochyby lacnejší ako ústavná zdravotná starostlivosť," prízvukovali zástupcovia ambulantného sektora s tým, že tento potenciál je naplno možné využiť len vtedy, ak budú ambulantné zariadenia v dobrej kondícii.



Odkázali na analýzy Inštitútu zdravotnej politiky (IZP), ktoré podľa ich slov potvrdzujú vážne podfinancovanie ambulantného sektora. "Na túto skutočnosť čiastočne reflektuje rozpočet verejnej správy na roky 2020 až 2022, ktorý napríklad pre všeobecnú ambulantnú starostlivosť predpokladá zvýšenie zdrojov o deväť percent a pre špecializovanú ambulantnú starostlivosť o sedem percent v roku 2020. Napriek tomu, že rozpočet je právnym predpisom, dodržaný nie je," komentovali s dôvetkom, že k poslednému zvýšeniu cien pre ambulantný sektor zo strany Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) došlo v polovici roka 2019 a zvýšenie predpokladané rozpočtom naplnené nebolo.



Ďalšie rokovania boli podľa vyjadrenia ASL SR a Zdravity so štátnou zdravotnou poisťovňou neúspešné. Podľa asociácie nedošlo ani k zabezpečeniu paušálnych platieb v minimálnej výške 75 percent z priemeru minulého roka pre celý ambulantný sektor. Členovia Zdravity, ktorí predstavujú najmenej jednu tretinu poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti, sú v súčasnosti s VšZP v dohodovacom konaní. Pokiaľ nedôjde k dohode o zmluvných podmienkach, tak im od začiatku júna hrozí nezmluvný vzťah.



Ministerstvo zdravotníctva pre TASR uviedlo, že si prácu lekárov váži a ku každému segmentu pristupuje s plnou vážnosťou, rovnako tak k ambulantnému sektoru. „O potrebe dofinancovania sektora sme už rokovali na úrovni ministrov zdravotníctva a financií, takisto za účasti zdravotných poisťovní. Aj vzhľadom na výnimočnú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 situáciu dôsledne monitorujeme a riešime,“ povedala hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.



Doplnila však, že MZ SR do rokovaní poskytovateľov a zdravotných poisťovní nevstupuje. "Našou snahou je však získať pre rezort toľko peňazí, koľko reálne potrebuje s cieľom zabezpečenia kvalitnej zdravotnej starostlivosti pre pacientov a zabezpečenia kvalitných podmienok lekárom, sestrám a ďalším zdravotníckym pracovníkom na ich prácu," uzavrela s tým, že po skončení rokovaní o financovaní sektora bude MZ SR následne komplexne informovať.