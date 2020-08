Ambulantní lekári sú sklamaní, že odmeny za pandémiu sú len sľubom

Bratislava 14. augusta (TASR) - Ambulantní lekári sú sklamaní, že téma odmeňovania zdravotníkov za poskytovanie zdravotnej starostlivosti počas prvej vlny pandémie nového koronavírusu ostala zatiaľ len pri sľuboch. "Dnes sa už hovorí o druhej vlne pandémie, ale o téme odmenenia zdravotníkov pracujúcich počas pandémie je ticho," povedal pre TASR prezident Asociácie súkromných lekárov (ASL) SR Marián Šóth.



S potrebou odmien súhlasí aj Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP). "Ak chce minister zdravotníctva deklarovať pacientom dostupnú, kvalitnú a modernú zdravotnú starostlivosť, musia byť mimoriadne odmeny pre všetkých zdravotníkov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb jeho povinnosťou a diskusia by sa mala viesť len o jej výške," uviedla pre TASR výkonná riaditeľka zväzu Zuzana Dolinková.



Rezorty zdravotníctva, sociálnych vecí a financií minulý týždeň potvrdili, že rokujú o mimoriadnom finančnom ohodnotení lekárov, zdravotníkov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb, ktorí pracovali aj počas pandémie nového koronavírusu. Rezorty ozrejmili, že nastavujú konkrétne návrhy odmien aj spôsob ich vyplatenia.



ASL aj ZAP zároveň poukazujú na potrebu dofinancovania zdravotníctva. Šóth pripomína, že jeho nevyhnutnosť bola známa už v januári. "Treba brať do úvahy, že počas pandémie došlo k výrazným zmenám v spôsobe práce a manažovaní pacientov v ambulanciách. To malo samozrejme výrazný dopad na úhrady pre ambulancie, ktoré sú už beztak finančne podhodnotené," skonštatoval s tým, že ambulancie tiež zaťažili enormne vysoké náklady na ochranné pracovné prostriedky a dezinfekciu.



"Tak ako tomu bolo aj v uplynulých rokoch, ani tento rok neprežije slovenské zdravotníctvo bez dodatočnej finančnej injekcie," skonštatovala Dolinková. Mrzí ju, že so ZAP-om nikto z kompetentných nekomunikuje o výške či spôsobe mimoriadnej odmeny počas pandémie, ale ani o iných koncepčných a zásadných zmenách v zdravotníctve.