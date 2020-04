Ambulantní poskytovatelia sa dohodli s Dôverou na paušáloch

Bratislava 15. apríla (TASR) - Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) sa v stredu dohodol so súkromnou zdravotnou poisťovňou Dôvera na pokračovaní zmluvných vzťahov. Akceptoval návrh prechodného financovania ambulancií, ktorý pôvodne odmietal. Ambulanciám do konca júna garantuje 75 percent priemerných úhrad roku 2019. Dohodu potvrdili ZAP aj Dôvera.



"K tomuto kroku sa ZAP rozhodol preto, lebo veríme, že doterajšia úplná ignorácia našich návrhov je motivovaná frenetickým obhajovaním 'čísla 75 percent', ktoré vyjadruje skôr nepochopenie situácie ako prejav rozumného uskromňovania sa v danej situácii," píše sa v stanovisku zväzu. Jeho výkonná riaditeľka Zuzana Dolinková zároveň kritizovala ústredný krízový štáb aj vedenie rezortu zdravotníctva, že s nimi nekomunikujú o situácii spôsobenej novým koronavírusom a jej riešeniach.



"Sme radi, že sa situácia upokojila a naši poistenci majú zabezpečenú zdravotnú starostlivosti u zmluvných lekárov, ktorých zastupuje ZAP. Stanovisko vedenia ZAP nás neprekvapuje, nakoľko obdobnú dohodu v aktuálnej situácii akceptovala väčšina zmluvných lekárov," reagoval PR špecialista zdravotnej poisťovne Dôvera Matej Štepianský.



ZAP od zdravotných poisťovní žiadal, aby financovanie ambulancií bolo na úrovni 100 percent priemerných mesačných platieb za rok 2019. Od začiatku apríla preto zostalo približne 1800 ambulancií bez zmluvy s Dôverou. ZAP sa nedohodol ani so štátnou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou.