Americká spoločnosť dodala Slovensku prvé dve stíhačky F-16

Washington 11. januára (TASR) - Americká spoločnosť Lockheed Martin dodala Slovensku prvé dve stíhačky typu F-16. Oznámila to v stredu na svojom webe, uvádza TASR.



Americké veľvyslanectvo v Bratislave vo vyjadrení pre TASR potvrdilo, že firma Lockheed Martin vyrobila pre Slovensko prvé dve stíhacie lietadlá F-16. "Ako je naplánované, prvé tri lietadlá dorazia na Slovensko v polovici roka 2024," spresnila ambasáda.



"Dodanie prvých lietadiel typu F-16 Block 70 Slovensku predstavuje kľúčový východiskový bod, ktorým táto krajina začína posilňovať svoje obranné kapacity," vyhlásil viceprezident firmy OJ Sanchez.



Pripomenul, že Slovensku spoločnosť Lockheed Martin celkovo dodá 14 stíhačiek. Pomôžu mu chrániť hranice a budú tiež pripravené pôsobiť spoločne so silami spojeneckých štátov z Európy, NATO a iných častí sveta. Prvá väčšia skupina lietadiel F-16 by mala prísť na Slovensko v polovici tohto roku, ďalšie stíhačky na budúci rok.



"Držíme sa nášho záväzku posilňovať bezpečnosť v 21. storočí prostredníctvom úspornej prevádzky a strategických partnerstiev s cieľom zaistiť bezpečnosť a blahobyt spojencov USA," dodal Sanchez.



Lockheed Martin okrem toho informoval, že predbežnú dohodu o o nákupe ďalších ôsmich stíhačiek F-16 podpísalo aj Bulharsko. Celkovo tento typ lietadla používa 25 krajín. Najnovšiu verziu Block 70/72 bude mať k dispozícii zatiaľ šesť štátov.