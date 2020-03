Americké a Španielske médiá píšu o víťazstve OĽaNO i o výsledkoch ĽSNS

New York 1. marca (TASR) - Americké a španielske médiá v nedeľu písali o volebnom víťazstve hnutia OĽaNO a o porážke predchádzajúcej vlády. Pripomínajú aj štvrté miesto Ľudovej strany Naše Slovensko (ĽSNS), ktorá sa opakovane dostala do parlamentu.



Slovensko si zvolilo protikorupčnú "stranu" po tom, ako krajinu rozhorčila vražda investigatívneho novinára, napísala na svojej webovej stránke stanica CNN. Výsledky podľa CNN rozohnali obavy pred vlnou neofašizmu vo východnej Európe.



CNN pripomína vládu strany Smer, ktorá sa stala terčom kritiky v roku 2018 po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.



Dlhoročná vládnuca strana na Slovensku utrpela v sobotňajších parlamentných voľbách rozsiahlu porážku, čím sa otvorila cesta pre novú vládnu koalíciu, ktoré sľubuje boj proti korupcii a presadzuje právny štát, píše na svojej webovej stránke denník The New York Times.



Americký denník voľby označuje za "vyvrcholenie jedného z najbúrlivejších období v slovenskej politike". Udalosti, ktoré sa odohrávajú na Slovensku, sú podľa The New York Times rovnaké, ako v ďalších krajinách v bývalom sovietskom bloku.



Stredopravicová opozičná a protikorupčná "strana" OĽaNO v sobotu zvíťazila v parlamentných voľbách na Slovensku so ziskom 25,02 percent hlasov, píše na svojej webovej stránke španielsky denník El País s odvolaním sa na oficiálne výsledky volieb.



El País takisto uvádza, že strana ĽSNS si posilnila svoju pozíciu v slovenskom parlamente, kde jej doteraz patrilo 10 kresiel.