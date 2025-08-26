< sekcia Slovensko
Americkí metalisti Deftones vydávajú desiaty album Private Music
Album Private Music vznikol v kreatívnom jadre kapely - Chino Moreno, Stephen Carpenter, Abe Cunningham a Frank Delgado - s novým basgitaristom Fredom Sablanom.
Autor TASR
Bratislava 26. augusta (TASR) - Americká alternatívna metalová a multiplatinová kapela Deftones predstavuje desiaty štúdiový album s názvom Private Music. Začiatkom tohto mesiaca kapela uviedla pieseň Milk of the Madonna a ešte predtým aj pilotný singel a úvodnú skladbu albumu My Mind Is A Mountain. Tá si získala široké uznanie kritikov i nadšenie fanúšikov a celosvetovo už prekročila 25 miliónov streamov. TASR o tom informovala PR manažérka Renáta Tomášová.
Album Private Music vznikol v kreatívnom jadre kapely - Chino Moreno, Stephen Carpenter, Abe Cunningham a Frank Delgado - s novým basgitaristom Fredom Sablanom. Na produkcii sa podieľal Nick Raskulinecz, známy svojou prácou na albumoch Diamond Eyes (2010) a Koi No Yokan (2012). Výsledkom je 11 skladieb, ktoré predstavujú nový míľnik v diskografii Deftones. Album tematicky reflektuje krásu aj nebezpečenstvo prírody, výzvy spojené s pozitívnym myslením a vízie cesty za hranice fyzického sveta.
