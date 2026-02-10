< sekcia Slovensko
Americký minister zahraničia Marco Rubio v nedeľu navštívi SR
Rubio sa cez víkend zúčastní na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii, odkiaľ odcestuje do Bratislavy na stretnutia s predstaviteľmi slovenskej vlády.
Autor TASR
Washington/Bratislava 10. februára (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v nedeľu 15. februára po konci Mníchovskej bezpečnostnej konferencie navštívi SR. Z Bratislavy následne odcestuje do Maďarska. Informoval o tom v pondelok hovorca amerického rezortu diplomacie Tommy Pigott, píše TASR.
Rubio sa cez víkend zúčastní na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii, odkiaľ odcestuje do Bratislavy na stretnutia s predstaviteľmi slovenskej vlády. Rokovať by mali o regionálnej bezpečnosti, jadrovej energetike, NATO či o modernizácii slovenskej armády.
Návšteva Rubia v Bratislave sa uskutoční takmer mesiac po tom, čo sa predseda vlády SR Robert Fico stretol s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v jeho sídle Mar-a-Lago na Floride. Lídri sa počas stretnutia dotkli viacerých tém vrátane vojny na Ukrajine, Európskej únie a vzájomných bilaterálnych vzťahov.
Na stretnutí sa vtedy zúčastnil aj Rubio, súčasťou slovenskej delegácie bol zas minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár. Podľa slov predsedu vlády SR návšteva prebehla v neformálnom duchu, čo označil za prejav úcty a dôvery.
Americký minister zahraničných vecí sa po návšteve Bratislavy v pondelok presunie do Budapešti, kde sa taktiež stretne s vysokopostavenými predstaviteľmi tamojšej vlády. Jednou z tém rokovaní by mali byť spoločné záujmy USA a Maďarska.
Agentúra AFP pripomína, že maďarský premiér Viktor Orbán opakovane ponúkol Budapešť ako miesto pre usporiadanie ďalšieho stretnutia Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.
Návšteva Rubia v Budapešti sa uskutoční dva mesiace pred maďarskými parlamentnými voľbami. Orbánova strana Fidesz vo väčšine prieskumov verejnej mienky zaostáva za mimoparlamentnou Stranou rešpektu a slobody (TISZA) Pétera Magyara. Trump vo štvrtok vyjadril Orbánovi vo voľbách bezvýhradnú podporu.
O Rubiovej návšteve Bratislavy už v piatok informoval maďarský server szmo.hu s odvolaním sa na nepotvrdené informácie investigatívneho novinára Szabolcsa Pányiho. Ten však vtedy uviedol, že „v tomto mimoriadne turbulentnom období svetovej politiky sa to ešte môže zmeniť“.
