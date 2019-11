Amnesty International Slovensko spúšťa Maratón písania listov

Bratislava 15. novembra (TASR) - Amnesty International Slovensko spúšťa na Slovensku 18. novembra najväčšiu ľudskoprávnu podpisovú akciu na svete – Maratón písania listov. TASR o tom informovala Natália Šmídová z Amnesty International Slovensko. Organizácia chce touto iniciatívou pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie pripomenúť dôležitosť boja za práva väzňov a väzenkýň svedomia.



"V priebehu Maratónu píšu ľudia z celého sveta listy a podpisujú petície s apelom na vlády, aby zastavili porušovanie ľudských práv. V 70. a 80. rokoch písali tisíce ľudí z celého sveta listy za prepustenie Václava Havla a ďalších československých väzňov a väzenkýň svedomia. Amnesty preto pripomína dôležitosť a silu medzinárodnej solidarity, ktorú Maratón predstavuje," priblížila iniciatívu Šmídová.



Tento rok sa podľa organizácie Maratón písania listov zameriava na mladých ľudí, ktorí bránia práva detí a mládeže a usilujú sa o zastavenie najväčších globálnych kríz. "Títo odvážni mladí aktivisti a aktivistky upozorňujú na dôležitosť environmentálnej a klimatickej spravodlivosti, na nerovnosť, chudobu, diskrimináciu a politický a inštitucionálny útlak. Ich práva sú porušované a zaslúžia si našu podporu," povedal riaditeľ Amnesty International Slovensko Rado Sloboda.



Amnesty International Slovensko v rámci Maratónu písania listov každoročne vyberie šesť prípadov, ktoré zastupujú širšie porušovanie ľudských práv vo vybraných krajinách. Maratón podľa Šmídovej vrcholí 10. decembra na Medzinárodný deň ľudských práv. Dodala, že minulý rok sa do akcie globálne zapojilo viac ako 6 miliónov aktivistov a aktivistiek, pričom takmer 12.000 listov odišlo za Slovenska.



"Medzinárodná solidarita s ľuďmi a komunitami, ktorých práva sú porušované, je jedným z pilierov činnosti Amnesty International už od jej vzniku. Na jednej strane je to dôležitá podpora, na druhej je to verejný tlak, ktorý často vedie k zastaveniu porušovania ľudských práv či prepusteniu nespravodlivo väznených ľudí," skonštatoval Sloboda.



Amnesty International v Československu podporovala podľa Šmídovej napríklad českú sociologičku Jiřinu Šiklovú, ktorá bola jednou z politických väzenkýň.



Šmídová tiež informovala, že zakladateľka Amnesty International na Slovensku Marta Šimečková sa podieľa na organizácii desiateho ročníka Stredoeurópskeho fóra pri príležitosti výročia Nežnej revolúcie. "Zúčastní sa ho aj spomínaná česká sociologička Jiřina Šiklová. Súčasťou sprievodného programu Fóra budú aj tento rok petície a listy na podporu prípadov z Maratónu písania listov. Nájdete nás v piatok 15. novembra v Umelke a 16. a 17. novembra v Starej tržnici," uzavrela Šmídová.