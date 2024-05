Amnesty International vyzvala vládu SR na kroky k prímeriu v Gaze

Bratislava 30. mája (TASR) - Mimovládna organizácia Amnesty International Slovensko vyzýva vládu SR, aby podnikla kroky v prospech vyhlásenia okamžitého a trvalého prímeria v Pásme Gazy. Všetky štáty musia podľa Amnesty využiť dostupné možnosti, aby ovplyvnili konanie Izraela s cieľom zastaviť pozemné operácie v Rafahu a presadzovať prímerie všetkých strán. TASR o tom vo štvrtok informoval riaditeľ Amnesty International Slovensko Rado Sloboda.



"Opätovne vyzývame vládu SR, aby podnikla všetky dostupné kroky vprospech vyhlásenia okamžitého atrvalého prímeria, ale aj aby sokamžitou účinnosťou zastavila vývoz zbraní asúčiastok zbraní do Izraela, odtajnila informácie ovývoze zbraní asúčiastok do Izraela azároveň apelovala na zastavenie vývozu zbraní uslovenských spojeneckých štátov, ako sú USA, Česká republika a ďalšie," uviedol Sloboda.



"Slovensko musí urobiť viac," zdôraznil Sloboda vo svojej správe.



Medzinárodný súdny dvor (MSD) minulý týždeň nariadil Izraelu okamžite zastaviť vojenskú ofenzívu v meste Rafah na juhu Pásma Gazy. Prikázal taktiež otvoriť hraničný priechod Rafah a zabezpečil tak neobmedzený prístup humanitárnej pomoci do tejto palestínskej enklávy.



Izraelské útoky na Rafah napriek nariadeniu MSD pokračujú. Izraelský nálet v utečeneckom tábore Tal as-Sultán v západnej časti Rafahu si v nedeľu vyžiadal viac než 45 životov a desiatky zranených.



Amnesty International Slovensko preto apeluje na vládu SR, aby podnikla kroky, ktoré povedú k vyhláseniu prímeria.



"Prímerie zostáva najúčinnejším prostriedkom na zmiernenie masového utrpenia civilného obyvateľstva. Prímerie umožní, aby sa mohli skutočne vykonať opatrenia Medzinárodného súdneho dvorana zabránenie genocíde Palestínčanov. To isté platí aj pre výzvu MSD na okamžité a bezpodmienečné prepustenie rukojemníkov zadržiavaných Hamasom a inými ozbrojenými skupinami," dodal Sloboda.