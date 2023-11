Analytici: Splniteľnosť zdravotníckej časti PVV bude závisieť od vlády

Bratislava 17. novembra (TASR) - Splniteľnosť priorít programového vyhlásenia vlády (PVV) pre zdravotníctvo bude podľa analytikov závisieť od autonómie ministerky zdravotníctva a podpory vládneho kabinetu a premiéra. Riaditeľ Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) Dušan Zachar vníma pozitívne snahu o transparentnosť tvorby politík, predvídateľnosť financovania a stabilizáciu legislatívnych procesov. Analytik INESS Martin Vlachynský má očakávania od avizovaných zmien vo vzdelávaní a úprave kompetencií zdravotníkov. Obom v PVV chýba téma pripoistenia. Vyplýva to z ich vyjadrení pre TASR.



Vlachynský vníma zdravotnícku časť v PVV ako jednu z lepších. Podotkol, že nadväzuje na rozbehnuté iniciatívy, pridáva niekoľko vlastných iniciatív, no neprináša žiadne dramatické zmeny. Zvedavý je hlavne na zmeny v oblasti vzdelávania a úpravu kompetencií zdravotníkov. "Pozitívne vnímam najmä to, čo tam nie je - po dvoch dekádach, keď sa donekonečna preberala téma jednej poisťovne a zisku, tak o nej nie je zmienka, čo je potešiteľné," doplnil.



V zdravotníckom programe mu chýba napríklad téma pripoistenia. "Ak by som bol prísny, rád by som tam videl dramatické skokové zmeny, napríklad v podobe nominálneho poistného, konkurencie poistných produktov, spoluúčasti a podobne. Ale vzhľadom na aktuálnu koaličnú zostavu by to nebolo realistické očakávanie, také niečo by ministerke neprešlo," podotkol.



Zachar skonštatoval, že tézy PVV v oblasti zdravotníctva sú veľmi vágne, a teda nemerateľné. Veľa by sa podľa neho dosiahlo, ak by sa podarilo zlepšiť deklarovanú transparentnosť tvorby politík, predvídateľnosť financovania a stabilizáciu legislatívnych procesov. Podotkol, že z programu cítiť dôraz na komunikáciu so všetkými relevantnými partnermi. "Takisto v programe snáď dobre detegujem, že sa ministerské rozhodnutia v zdravotnej politike budú viac opierať o dáta, fakty a argumenty z vedeckého poznania," dodal. Ocenil zmienku o zavedení motivačných mechanizmov pre vstup generických a biosimilárnych liekov na slovenský trh, keďže systému dokážu šetriť peniaze.



V PVV mu rovnako chýba téma pripoistenia a väčší dôraz na udržateľnosť systému. Nie je podľa neho jasný cieľ avizovaného auditu pri poplatkoch a doplatkoch pacientov, od ktorého ministerstvo očakáva stransparentnenie pravidiel úhrad, zlepšenie dostupnosti starostlivosti a tvorbu mechanizmu podpory zriadenia ambulancií v nedostatkových oblastiach. "Máme tejto formulácii rozumieť tak, že len avizovaným auditom sa to má docieliť alebo z auditu vyplynie potreba zlegalizovať poplatky, zaviesť nové, alebo, naopak, ich úplne zakázať či výrazne regulovať a znižovať? Z PVV sa toto nedozvieme," uviedol. Privítal by tiež, keby bola v programe detailnejšie popísaná predstava implementácie optimalizácie siete nemocníc.