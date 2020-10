Analytici: Trumpovi COVID-19 uberá percentá vo volebných prieskumoch

Bratislava 7. októbra (TASR) - Americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi jeho pozitívny test na koronavírus počas kampane na znovuzvolenie uberá percentá vo volebných prieskumoch. Necelý mesiac pred novembrovými prezidentskými voľbami sa preto zrejme začne viac sústreďovať na témy, ktoré ho vykresľujú v lepšom svetle - napríklad, ako sa za jeho vlády darí americkému hospodárstvu. Počas konferencie GLOBSEC fórum 2020 v Bratislave to povedal šéf americkej analytickej firmy Bullpen Strategy Group Joe Pounder, ktorý sa do debaty zapojil prostredníctvom videomostu.



Trumpov tím sa podľa neho bude snažiť tému koronavírusu zatlačiť do úzadia, ale zrejme sa pokúsi prezidentovo ochorenie využiť aj v jeho prospech. Keďže si nákazou sám prešiel, vie o nej teraz rozprávať z vlastnej skúsenosti a urobiť z nej tak osobnú tému, hovorí analytik.



Prezidentský kandidát Demokratickej strany a Trumpov oponent Joe Biden však môže chorobu prezidenta skúsiť využiť na vylepšenie svojich predvolebných preferencií, myslí si profesorka Harvard Kennedy School a odborníčka na transatlantické vzťahy Torrey Taussigová. Hlavou stratégiou demokratov teraz bude prízvukovať ľuďom, aby nebrali koronavírus na ľahkú váhu. Taktiež môžu dávať Trumpa za príklad ako človeka, ktorý dostatočne neuposlúchol nariadenia a sám sa preto aj nakazil, povedala Taussigová.



Okrem prístupu ku pandémii koronavírusu majú však podľa analytičky prezidentskí kandidáti diametrálne odlišné pohľady aj na zahraničnú politiku USA. Vzťah Spojených štátov s Európou počas Trumpovej vlády označila za plný sporov a nedôvery. Naopak Biden si podľa nej už dlhodobo udržuje dobré vzťahy s európskymi krajinami aj s NATO.



Bidenovo víťazstvo by preto podľa nej znamenalo, že "od prvého dňa sa v Bielom dome bude nachádzať niekto, kto si váži vzťah USA s Európou a kto sa na ňu nebude pozerať ako na súpera a nepriateľa," tak ako to podľa nej robila doterajšia vláda.



Najvyššou prioritou zahraničnej politiky pre Brusel aj pre Washington je podľa analytičky Čína. Hlavným rozdielom medzi Trumpom a Bidenom je však fakt, že Biden chce v rámci snáh o elimináciu čínskeho vplyvu spolupracovať s medzinárodnými inštitúciami, ako sú NATO či Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) - a nie ísť proti nim, ako to robí Trump.



Za prísnych hygienických opatrení sa v stredu v Bratislave začala dvojdňová konferencia Globsec Bratislava fórum 2020 s hlavným motívom "uzdravme svet spoločne". Prostredníctvom videokonferencie sa počas prvého dňa na konferencii zúčastnil generálny tajomník Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg, či bývalá americká ministerka zahraničných vecí Madeleine Albrightová. Najvýraznejším hosťom druhého dňa bude líderka bieloruskej opozície Svetlana Cichanovská, ktorá sa konferencie zúčastní osobne.