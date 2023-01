Analytici:Nemocnice by nemali mať problém s vyplácaním zvýšených miezd

Bratislava 4. januára (TASR) - Nemocnice by podľa analytikov nemali mať problém s vyplácaním zvýšených miezd zdravotníkov. Vyplýva to zo stanovísk, ktoré pre TASR poskytli analytik INESS Martin Vlachynský a riaditeľ Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) Dušan Zachar. Upozorňujú však, že problém môže nastať s platením ostatných nákladov.



"Zatiaľ sa v posledných rokoch nestalo, že by nemocnica nedokázala vyplatiť mzdy. Nepredpokladám to ani teraz," uviedol pre TASR Vlachynský. Upozorňuje však, že môže narastať tlak na neplatičstvo v iných častiach nákladov, ako sú služby, odvody či materiál.



Podľa Zachara budú nemocnice určite plniť mzdové nároky zamestnancov. "Otázkou zostáva, či bude dosť zdrojov na to ostatné - na odvody do Sociálnej poisťovne, na včasné a plné platenie faktúr dodávateľom, na investície do údržby a rozvoja," skonštatoval. Predpokladá, že nedôjde k dramatickému zlepšeniu situácie v hospodárení väčšiny štátnych nemocníc. "Ale plánované oddlžovanie zo strany štátu zasa raz na určitý čas prelepí oči páskou. A takisto pomôžu niekde aj zdroje z EÚ," doplnil.



Od 1. januára sa zvýšili platy zdravotníkom v ústavných zariadeniach a ambulanciách záchrannej zdravotnej služby.