Analytička: Takmer polovica Slovákov cvičí vyše 5 hodín týždenne

Bratislava 9. augusta (TASR) - Takmer polovica Slovákov vo veku nad 16 rokov cvičí viac ako päť hodín týždenne. Pravidelnému cvičeniu sa venujú takmer dve tretiny Slovákov. Vyplýva to z údajov európskeho štatistického úradu Eurostat, upozornila na to ekonomická analytička FinGO.sk Lenka Buchláková. Vlaňajšie zatvorené fitnescentrá podľa odhadov výrazné zmeny v štatistikách nepriniesli. Slováci podľa Eurostatu volia v rámci cvičenia predovšetkým vonkajšie aktivity.



"Slováci síce v 'predkoronovom' období športovali v posilňovni či fitnescentrách, vlani prevažovali aktivity vo vonkajších priestoroch. V rámci 27 krajín Únie cvičí viac ako päť hodín zhruba tretina ľudí, rovnaké percento ľudí necvičí vôbec," uviedla Buchláková s tým, že na Slovensku sa vymykáme priemeru Európskej únie. Štatistiky tiež hovoria, že zhruba 23 percent Slovákov cvičí od troch do piatich hodín týždenne, a približne tretina ľudí sa venuje športu do troch hodín týždenne.



Vyššia športová aktivita sa podľa údajov ukazuje aj na zdraví. Zdravotný stav Slovákov sa od roku 2000 zlepšil, napríklad stredná dĺžka života presiahla 77 rokov. Od začiatku storočia stredná dĺžka života Slovákov stúpla o štyri roky, no stále je to menej ako priemer v Únii.



Približne polovicu úmrtí možno pripísať rizikovým faktorom správania sa. Údaje podľa Buchlákovej ukázali, že sme jedna z mála krajín, ktorým rastie obezita u detí a tiež podiel fajčiarov. Slovensko vykazuje vysoké miery úmrtnosti z príčin, ktorým sa dalo predísť a ktoré sa dali liečiť. Analytička tiež upozornila na malý počet zdravotných sestier.



Rozdiely v cvičení a dožívaní sa u nás rôznia v rámci porovnávania mužov a žien. "Ženy sa na Slovensku dožívajú v zdraví v priemere 57 rokov, muži o čosi menej, a to 56,4 roku," doplnila Buchláková s tým, že na čele rebríčka sú Švédi, ktorí sa dožívajú v relatívnom zdraví 73 rokov.