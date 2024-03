Analytička: Vstup SR do NATO bol významný pre posilnenie bezpečnosti

Bratislava 25. marca (TASR) - Vstup Slovenskej republiky do Severoatlantickej aliancie bol pred 20 rokmi významným míľnikom z hľadiska posilňovania bezpečnosti v európskom priestore. V rozhovore pre TASR to uviedla analytička Danielle Piatkiewiczová z českého Inštitútu pre európsku politiku EUROPEUM.



SR sa stala členom Severoatlantickej aliancie 29. marca 2004. Do Aliancie vtedy okrem Slovenska vstúpili aj Bulharsko, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Rumunsko a Slovinsko.



Ako poznamenala analytička, išlo o historicky najväčšie rozšírenie Severoatlantickej aliancie. "Táto udalosť zavŕšila integráciu regiónu do NATO spolu s ďalšími krajinami bývalého sovietskeho bloku, Poľskom, Maďarskom a Českou republikou, ktoré do Aliancie vstúpili v roku 1999," povedala.



Vstup SR do NATO znamenal tiež dokončenie integrácie krajín Vyšehradskej skupiny do Severoatlantickej aliancie, čo v tom čase symbolizovalo kľúčový moment, dodala Piatkiewiczová. Rozšírenie NATO z roku 2004 bolo podľa nej dôležité pri presadzovaní cieľa strategického partnerstva medzi Európou a Spojenými štátmi.



Slovensko ešte pred 29. marcom 2004 prejavilo ochotu vyslať svojich vojakov na misie NATO na Balkáne, čím preukázalo svoju vojenskú pripravenosť a interoperabilitu s Alianciou, pripomína analytička.



Piatkiewiczová poukázala aj na dlhodobú slovenskú podporu misií Severoatlantickej aliancie, pričom vyzdvihla takmer 20-ročné pôsobenie slovenskej armády v Afganistane. Slovenskí vojaci sa odtiaľ s ostatnými spojeneckými silami stiahli po ukončení misie v roku 2021.



Aktívne pôsobenie Slovenska v NATO odzrkadľuje aj mnohonárodná bojová skupina na základni na Lešti, ktorej cieľom je posilnenie ochrany východného krídla Aliancie, uviedla analytička. Vysvetlila, že Severoatlantická aliancia vytvorila takéto bojové skupiny aj v Bulharsku, Estónsku, Maďarsku, Lotyšsku, Litve, Poľsku a Rumunsku na zabránenie akejkoľvek vojenskej agresie v jej východnej časti.



Vzhľadom na prebiehajúcu vojnu na Ukrajine zohráva Slovensko na základe svojej geostrategickej pozície v rámci NATO úlohu kľúčového regionálneho hráča v koordinácii so svojimi susedmi Českou republikou a Poľskom, odpovedala Piatkiewiczová na otázku o súčasnom význame členstva SR v Aliancii.