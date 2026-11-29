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Analytik: Aktuálnou výzvou mestskej polície je prepojenosť systémov
Náčelník pripomenul, že bratislavská mestská polícia začala medzi prvými používať telové kamery.
Autor TASR
Bratislava 29. novembra (TASR) - Aktuálnou technologickou výzvou pre obecné a mestské polície je prepojenosť rôznych systémov. Na scénu prichádza aj zapájanie umelej inteligencie do vyhodnocovania kamerových záznamov. Pre TASR to uviedol bezpečnostný analytik Pavol Adamek. Náčelník bratislavskej mestskej polície Miroslav Antal potvrdil, že na tom zbor, ktorý vedie, pracuje.
„V rámci verejných obstarávaní sú aj technológie v súvislosti s využívaním kamerových systémov a prepojenosť tých systémov by mala byť nielen v rámci jednej inštitúcie, ale aj v rámci celoslovenskej pôsobnosti. Respektíve mesta a štátu alebo mestskej polície a Policajného zboru. Toto momentálne naozaj chýba. Mestské a obecné polície používajú informačné systémy, nehovorím, že sú rovnaké, ale pracujú na podobných systémoch alebo na podobných princípoch. Ale momentálne pripojenosť na informačné systémy ministerstva vnútra, respektíve Policajného zboru je, povedal by som, stále niekde na úrovni minulého storočia,“ vyhlásil Antal.
Náčelník pripomenul, že bratislavská mestská polícia začala medzi prvými používať telové kamery. Policajti si podľa neho na ne dlhšie zvykali, no dnes sú bežnou súčasťou výstroja. Adamek poukázal na to, že sa v praxi potvrdzuje téza, že nasadenie kamier chráni nielen občana, proti ktorému policajti zakročujú, ale aj samotných príslušníkov zborov.
Antal poukázal na to, že technológie na trhu napredujú a mestská polícia Bratislava aktuálne obstaráva nové kamery. „Nie je to len o telových kamerách, využívame aj ďalšie technológie. Momentálne skúšame drony. To znamená, že sa budeme snažiť získať oprávnenia. Momentálne sa na túto činnosť alebo prácu s dronom veľmi pripravujeme. Drony samozrejme nám najviac môžu slúžiť pri konaní športových, kultúrnych alebo iných spoločenských podujatí, ktoré sa konajú v exteriéri,“ priblížil.
Adamek tiež poukázal na potrebu upraviť legislatívu. Štátna polícia má podľa neho napríklad zákon nastavený voľnejšie oproti samosprávnym policajným zborom, ktoré upravuje samostatný právny predpis. Ten by sa mal novelizovať, no návrh je naďalej v pripomienkovom konaní.
„V rámci verejných obstarávaní sú aj technológie v súvislosti s využívaním kamerových systémov a prepojenosť tých systémov by mala byť nielen v rámci jednej inštitúcie, ale aj v rámci celoslovenskej pôsobnosti. Respektíve mesta a štátu alebo mestskej polície a Policajného zboru. Toto momentálne naozaj chýba. Mestské a obecné polície používajú informačné systémy, nehovorím, že sú rovnaké, ale pracujú na podobných systémoch alebo na podobných princípoch. Ale momentálne pripojenosť na informačné systémy ministerstva vnútra, respektíve Policajného zboru je, povedal by som, stále niekde na úrovni minulého storočia,“ vyhlásil Antal.
Náčelník pripomenul, že bratislavská mestská polícia začala medzi prvými používať telové kamery. Policajti si podľa neho na ne dlhšie zvykali, no dnes sú bežnou súčasťou výstroja. Adamek poukázal na to, že sa v praxi potvrdzuje téza, že nasadenie kamier chráni nielen občana, proti ktorému policajti zakročujú, ale aj samotných príslušníkov zborov.
Antal poukázal na to, že technológie na trhu napredujú a mestská polícia Bratislava aktuálne obstaráva nové kamery. „Nie je to len o telových kamerách, využívame aj ďalšie technológie. Momentálne skúšame drony. To znamená, že sa budeme snažiť získať oprávnenia. Momentálne sa na túto činnosť alebo prácu s dronom veľmi pripravujeme. Drony samozrejme nám najviac môžu slúžiť pri konaní športových, kultúrnych alebo iných spoločenských podujatí, ktoré sa konajú v exteriéri,“ priblížil.
Adamek tiež poukázal na potrebu upraviť legislatívu. Štátna polícia má podľa neho napríklad zákon nastavený voľnejšie oproti samosprávnym policajným zborom, ktoré upravuje samostatný právny predpis. Ten by sa mal novelizovať, no návrh je naďalej v pripomienkovom konaní.