Analytik: Zmenšenie vplyvu pandémie na školy vyžaduje relevantné dáta

Bratislava 19. marca (TASR) - Novovznikajúce Centrum vzdelávacích analýz (CVA) plánuje podporiť zber údajov o situácii v školách na Slovensku. Analytik Michal Rehúš z tohto centra tvrdí, že bez relevantných údajov sa dosahy pandémie nového koronavírusu na vzdelávanie nezmiernia.



Cieľom CVA bude na základe dát a výsledkov výskumu prispievať k zvyšovaniu kvality vzdelávania a k vyrovnávaniu šancí vo vzdelávaní. Jednou z jej prvých aktivít je podporiť zber údajov o tom, čo sa aktuálne deje v školách počas pandémie ochorenia COVID-19. Prerušenie prezenčnej výučby v školách totiž môže mať pre vzdelávanie aj ďalší život detí a mladých ľudí následky i do budúcnosti. Kríze vo vzdelávaní možno podľa analytika predísť účinnými kompenzačnými opatreniami. Tie však, ako tvrdí Rehúš, musia stáť na relevantných údajoch, vďaka ktorým bude možné opatrenia správne nasmerovať a vyčleniť na ne adekvátne zdroje.



Ministerstvo školstva v týchto dňoch oznámilo, že vyčlení finančné prostriedky na dva kompenzačné nástroje. Program doučovania Spolu múdrejší podporí sumou 500.000 eur a na organizáciu letných škôl plánuje vyčleniť minimálne 400.000 eur. "V dôsledku chýbajúcich informácií však nedokážeme predvídať, nakoľko plánované kompenzácie skutočne prispejú k zmierneniu krízy vo vzdelávaní, spôsobenej pandémiou. Nie je možné zaručiť, že sa pomoc vo forme doučovania alebo letných škôl skutočne dostane najmä žiačkam a žiakom, ktorí to najviac potrebujú. Nemáme totiž aktuálne údaje o tom, ktorej žiackej populácie sa straty vo vzdelávaní najviac týkajú. Rovnako nevieme vyhodnotiť, do akej miery alokované finančné zdroje pokryjú potreby všetkých, ktorí to potrebujú," uviedol jeden zo zakladateľov CVA Rehúš.



Analytik doplnil, že ďalšie otázky vyvstávajú aj v súvislosti s implementáciou uvedených nástrojov. "Keďže nepoznáme pracovné a psychické rozpoloženie pedagogických a odborných zamestnancov, nevieme, či budú mať ľudia pracujúci v školstve kapacitu na ďalšie vzdelávacie aktivity, respektíve, či nepotrebujú nejakú dodatočnú podporu. Nedokážeme teda odhadnúť, či sa do programov zapoja školy so žiakmi, ktoré by to potrebovali najviac," uviedol Rehúš.



Na Slovensku podľa analytika aktuálne nedisponujeme údajmi o tom, koľko detí sa za posledný rok nevzdelávalo vôbec, alebo sa vzdelávalo len minimálne. V prvej vlne ich podľa odhadov mohli byť desaťtisíce a ďalšie desaťtisíce žiakov sa podľa odhadov vzdelávali najmenej efektívnym spôsobom - prostredníctvom tlačených zadaní bez pedagogickej podpory. Rovnako podľa analytikov neexistujú údaje o tom, aké hlboké budú straty vo vzdelávaní rôznych žiackych skupín, či nakoľko sa deťom a mladým ľuďom zhoršilo duševné zdravie, alebo akú podporu by potrebovali učiteľky a učitelia.



CVA plánuje realizovať reprezentatívny zber relevantných údajov v oblastiach, ktoré môžu pomôcť pri ďalšom nastavovaní podporných politík.