Analytik: Boli sme svedkami prílevu chaotických návrhov

Bratislava 9. januára (TASR) - Miesto systematickej reformy sme boli vlani svedkami prílevu chaotických nápadov a návrhov. Pre TASR to zhodnotil analytik INESS Martin Vlachynský. Poukázal pritom na nejasnosti okolo plánu obnovy, optimalizácie siete nemocníc, rozpočtu či miezd zdravotníkov. Upozornil tiež na množstvo nových regulácií pre zdravotné poisťovne a rozpočtové rezervy s "nejasným, či premenlivým určením". Nejasným podľa neho bolo aj rozdelenie zdravotníckej agendy medzi rezorty zdravotníctva a financií.



"Vláda pri svojom začiatku mala náznak programu a konkrétnych reforiem v zdravotníctve. Niečo sa podarilo, hlavne v liekovej politike, niečo sa oprášilo (stratifikácie nemocníc), no s postupom času sa všetko sústredilo na to, ako minút peniaze z plánu obnovy a vyššie spomínaný chaos návrhov a politického rozhodovania," skonštatoval.



Tento rok bude podľa analytika plynulým pokračovaním roka 2022. "Príde k osudovým chvíľam pri pláne obnovy, hlavne pri otázke optimalizácie siete nemocníc," uviedol. Upozornil, že hrozí ešte väčšia dávka populizmu, pretože sa blížia voľby.



Aj v tomto roku tu bude podľa neho naďalej zhoršovanie dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre starnutie, vysoké ceny vstupov a tým rýchlo rastúce náklady systému či otázka extrémne drahých nových liekov. "Veci sa nedajú vyriešiť, len zlepšiť," podotkol. Treba podľa neho začať budovať stabilitu v systéme dlhodobejším rozpočtovaním a prestať sa snažiť o mikromanažment celého systému.