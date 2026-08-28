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Analytik: Chýba mi užitočnejší prístup k definovaniu štátneho kurikula
Od septembra začnú podľa nového štátneho vzdelávacieho programu učiť v prvých ročníkoch všetky bežné základné školy na Slovensku.
Autor TASR
Bratislava 28. augusta (TASR) - Kreatívnejší a užitočnejší prístup k otázke definovania štátneho kurikula chýba analytikovi Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS) Róbertovi Chovanculiakovi. Tvrdí, že by bolo potrebné v tejto veci urobiť dve veci.
Prvým bodom je podľa neho umožniť tým, ktorí chcú veci robiť inak, „odpojiť sa od systému“ a spraviť štátne kurikulum dobrovoľným. „Ak sa to ľuďom z ministerstva zdá príliš radikálne, druhým najlepším riešením je veľmi výrazne zoškrtať štátne kurikulum. Napríklad Holanďania mali donedávna 14-krát menšie štátne kurikulum. V súčasnosti je približne na pätinovej úrovni nášho rozsahu,“ uviedol pre TASR analytik. Ako dodal, ak si ani toto na ministerstve nevedia predstaviť, stále existuje možnosť vytvoriť typ škôl, ktorý je v zahraničí populárny pod názvom autonómne, respektíve charterové školy.
Druhou možnosťou podľa analytika je vytvoriť podrobné, štruktúrované a praktické návody, ako môžu vyzerať vyučovacie hodiny rôznych predmetov v rôznych ročníkoch alebo cykloch. Tieto návody však majú byť dobrovoľné. „Tu sa môžu realizovať rôzni odborníci na kurikulum z jednotlivých predmetov. Namiesto toho, aby svoje znalosti a skúsenosti využívali v lobistickom boji za zvýšenie časovej dotácie pre svoje predmety a v neúprosných konfliktoch o to, aby v štátnom kurikule zostalo čo najviac tých najdôležitejších poznatkov z ich predmetov, môžu sa realizovať v konkrétnych návrhoch, čo a ako sa má robiť na hodinách,“ uzavrel Chovanculiak.
Od septembra začnú podľa nového štátneho vzdelávacieho programu učiť v prvých ročníkoch všetky bežné základné školy na Slovensku. Kurikulárna reforma reaguje na svet, ktorý sa za posledné desaťročia výrazne zmenil. Kým kedysi bolo dôležité zapamätať si čo najviac informácií, v súčasnosti sa deti potrebujú naučiť najmä premýšľať, prepájať poznatky, overovať si informácie, spolupracovať a vedieť ich využívať v každodennom živote. Nový štátny vzdelávací program preto nemení len obsah vzdelávania, ale vytvára školám väčší priestor prispôsobiť vyučovanie potrebám detí.
Prvým bodom je podľa neho umožniť tým, ktorí chcú veci robiť inak, „odpojiť sa od systému“ a spraviť štátne kurikulum dobrovoľným. „Ak sa to ľuďom z ministerstva zdá príliš radikálne, druhým najlepším riešením je veľmi výrazne zoškrtať štátne kurikulum. Napríklad Holanďania mali donedávna 14-krát menšie štátne kurikulum. V súčasnosti je približne na pätinovej úrovni nášho rozsahu,“ uviedol pre TASR analytik. Ako dodal, ak si ani toto na ministerstve nevedia predstaviť, stále existuje možnosť vytvoriť typ škôl, ktorý je v zahraničí populárny pod názvom autonómne, respektíve charterové školy.
Druhou možnosťou podľa analytika je vytvoriť podrobné, štruktúrované a praktické návody, ako môžu vyzerať vyučovacie hodiny rôznych predmetov v rôznych ročníkoch alebo cykloch. Tieto návody však majú byť dobrovoľné. „Tu sa môžu realizovať rôzni odborníci na kurikulum z jednotlivých predmetov. Namiesto toho, aby svoje znalosti a skúsenosti využívali v lobistickom boji za zvýšenie časovej dotácie pre svoje predmety a v neúprosných konfliktoch o to, aby v štátnom kurikule zostalo čo najviac tých najdôležitejších poznatkov z ich predmetov, môžu sa realizovať v konkrétnych návrhoch, čo a ako sa má robiť na hodinách,“ uzavrel Chovanculiak.
Od septembra začnú podľa nového štátneho vzdelávacieho programu učiť v prvých ročníkoch všetky bežné základné školy na Slovensku. Kurikulárna reforma reaguje na svet, ktorý sa za posledné desaťročia výrazne zmenil. Kým kedysi bolo dôležité zapamätať si čo najviac informácií, v súčasnosti sa deti potrebujú naučiť najmä premýšľať, prepájať poznatky, overovať si informácie, spolupracovať a vedieť ich využívať v každodennom živote. Nový štátny vzdelávací program preto nemení len obsah vzdelávania, ale vytvára školám väčší priestor prispôsobiť vyučovanie potrebám detí.