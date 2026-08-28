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Piatok 28. august 2026
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Analytik: Chýba mi užitočnejší prístup k definovaniu štátneho kurikula

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Od septembra začnú podľa nového štátneho vzdelávacieho programu učiť v prvých ročníkoch všetky bežné základné školy na Slovensku.

Autor TASR
Bratislava 28. augusta (TASR) - Kreatívnejší a užitočnejší prístup k otázke definovania štátneho kurikula chýba analytikovi Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS) Róbertovi Chovanculiakovi. Tvrdí, že by bolo potrebné v tejto veci urobiť dve veci.

Prvým bodom je podľa neho umožniť tým, ktorí chcú veci robiť inak, „odpojiť sa od systému“ a spraviť štátne kurikulum dobrovoľným. „Ak sa to ľuďom z ministerstva zdá príliš radikálne, druhým najlepším riešením je veľmi výrazne zoškrtať štátne kurikulum. Napríklad Holanďania mali donedávna 14-krát menšie štátne kurikulum. V súčasnosti je približne na pätinovej úrovni nášho rozsahu,“ uviedol pre TASR analytik. Ako dodal, ak si ani toto na ministerstve nevedia predstaviť, stále existuje možnosť vytvoriť typ škôl, ktorý je v zahraničí populárny pod názvom autonómne, respektíve charterové školy.

Druhou možnosťou podľa analytika je vytvoriť podrobné, štruktúrované a praktické návody, ako môžu vyzerať vyučovacie hodiny rôznych predmetov v rôznych ročníkoch alebo cykloch. Tieto návody však majú byť dobrovoľné. „Tu sa môžu realizovať rôzni odborníci na kurikulum z jednotlivých predmetov. Namiesto toho, aby svoje znalosti a skúsenosti využívali v lobistickom boji za zvýšenie časovej dotácie pre svoje predmety a v neúprosných konfliktoch o to, aby v štátnom kurikule zostalo čo najviac tých najdôležitejších poznatkov z ich predmetov, môžu sa realizovať v konkrétnych návrhoch, čo a ako sa má robiť na hodinách,“ uzavrel Chovanculiak.

Od septembra začnú podľa nového štátneho vzdelávacieho programu učiť v prvých ročníkoch všetky bežné základné školy na Slovensku. Kurikulárna reforma reaguje na svet, ktorý sa za posledné desaťročia výrazne zmenil. Kým kedysi bolo dôležité zapamätať si čo najviac informácií, v súčasnosti sa deti potrebujú naučiť najmä premýšľať, prepájať poznatky, overovať si informácie, spolupracovať a vedieť ich využívať v každodennom živote. Nový štátny vzdelávací program preto nemení len obsah vzdelávania, ale vytvára školám väčší priestor prispôsobiť vyučovanie potrebám detí.
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