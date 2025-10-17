< sekcia Slovensko
Analytik: Kritika balíka školských zákonov je často nepodložená
Analytik považuje za jednu z nepremyslených a negatívnych zmien úpravu financovania súkromných a cirkevných škôl.
Autor TASR
Bratislava 17. októbra (TASR) - Kritika balíka školských zákonov je často nepodložená a jednostranná. Je však oprávnená. Pre TASR to skonštatoval analytik Centra vzdelávacích analýz Michal Rehúš. Zároveň zhodnotil, že balík prináša aj zmeny, ktoré nezlepšia vzdelávanie na Slovensku alebo dokonca môžu súčasnú situáciu zhoršiť.
„Vzhľadom na to, že zmeny kritizujú rozliční aktéri, ktorí často sledujú najmä svoje záujmy a zámery, aj táto kritika neraz býva odborne nesprávna, nepodložená alebo jednostranná. Protesty sú legitímny spôsob vyjadrenia nesúhlasu a kritiky, avšak popri oprávnených a vecných výhradách na nich môžu zaznievať aj účelové, ideologicky zafarbené a neodborné argumenty,“ uviedol Rehúš.
Analytik považuje za jednu z nepremyslených a negatívnych zmien úpravu financovania súkromných a cirkevných škôl. Podotkol, že návrh môže viesť k tomu, že niektoré školy prídu o časť peňazí od štátu a následne zvýšia školné, čo sťaží prístup do týchto škôl. Na druhej strane podľa neho chýbajú stimuly a motivácie, aby sa školy mohli vzdať školného a stali sa rovnako prístupné pre všetky deti.
Nesprávny je podľa Rehúša aj spôsob, akým sa tieto rozsiahle a zásadné zmeny prijímajú. „Viaceré tieto zmeny nie sú dostatočne podložené a prediskutované a nie je na nich širšia odborná a spoločenská zhoda. Jednotlivé ustanovenia sa neustále menia a to aj na poslednú chvíľu a tak nie je možné o nich viesť pokojnú a odbornú diskusiu,“ dodal pre TASR.
Školské organizácie a asociácie vo štvrtok (16. 10.) popoludní protestovali pred budovou Národnej rady SR v Bratislave proti predloženým školským zákonom. Protest podporili aj opozičné KDH, Hnutie Slovensko, Za ľudí a Kresťanská únia. Ministerstvo školstva vnímalo protest ako normálnu súčasť demokratickej diskusie. Organizátori týchto akcií však podľa rezortu opakovane a hrubo zavádzajú verejnosť o obsahu navrhovaných zmien.
„Vzhľadom na to, že zmeny kritizujú rozliční aktéri, ktorí často sledujú najmä svoje záujmy a zámery, aj táto kritika neraz býva odborne nesprávna, nepodložená alebo jednostranná. Protesty sú legitímny spôsob vyjadrenia nesúhlasu a kritiky, avšak popri oprávnených a vecných výhradách na nich môžu zaznievať aj účelové, ideologicky zafarbené a neodborné argumenty,“ uviedol Rehúš.
Analytik považuje za jednu z nepremyslených a negatívnych zmien úpravu financovania súkromných a cirkevných škôl. Podotkol, že návrh môže viesť k tomu, že niektoré školy prídu o časť peňazí od štátu a následne zvýšia školné, čo sťaží prístup do týchto škôl. Na druhej strane podľa neho chýbajú stimuly a motivácie, aby sa školy mohli vzdať školného a stali sa rovnako prístupné pre všetky deti.
Nesprávny je podľa Rehúša aj spôsob, akým sa tieto rozsiahle a zásadné zmeny prijímajú. „Viaceré tieto zmeny nie sú dostatočne podložené a prediskutované a nie je na nich širšia odborná a spoločenská zhoda. Jednotlivé ustanovenia sa neustále menia a to aj na poslednú chvíľu a tak nie je možné o nich viesť pokojnú a odbornú diskusiu,“ dodal pre TASR.
Školské organizácie a asociácie vo štvrtok (16. 10.) popoludní protestovali pred budovou Národnej rady SR v Bratislave proti predloženým školským zákonom. Protest podporili aj opozičné KDH, Hnutie Slovensko, Za ľudí a Kresťanská únia. Ministerstvo školstva vnímalo protest ako normálnu súčasť demokratickej diskusie. Organizátori týchto akcií však podľa rezortu opakovane a hrubo zavádzajú verejnosť o obsahu navrhovaných zmien.