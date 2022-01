Analytik: Na nižších stupňoch vzdelávania sa podarili pozitívne zmeny

Bratislava 2. januára (TASR) - Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR sa podarilo vyhrať niekoľko menších novelizačných bojov, ale vyhlo sa veľkým a dôležitým reformným vojnám. V hodnotení roka 2021 v oblasti školstva to pre TASR uviedol analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS) Róbert Chovanculiak.



"Na nižších stupňoch vzdelávania sa podarilo viacero pozitívnych zmien ako zrovnoprávnenie financovania súkromných a verejných škôlok či jazykových škôl, zníženie pedagogických požiadaviek na riaditeľov škôl, vytvorenie katalógu inovačných programov, zavedenie možnosti, aby školy mohli vytvárať "klastre" a učitelia slovne hodnotiť žiakov," vymenoval analytik.



Ako dodal, ide však často o menšie, kozmetické zmeny, ktoré potešia, ale nič prevratné neprinesú. "A pritom existuje množstvo inšpirácií zo zahraničia, ako vniesť nový vietor do stagnujúceho školského systému," poznamenal. Napríklad ide podľa neho o zavedenie možnosti zakladať autonómne, slobodné školy, "ktoré nepodliehajú regulačno-byrokratickej kazajke a môžu sa v nich angažovať aktívni a inovatívni učitelia a riaditelia". To by mohlo podľa jeho slov vytvoriť priestor napríklad pre lepšie vzdelávanie detí z vylúčených komunít.



Vo vyššom vzdelávaní sa spustila reforma univerzít, ktorá podľa analytika priniesla nešťastný mix dobrých opatrení (výkonnostné zmluvy a otváranie univerzít svetu) a na druhej strane takých opatrení, ktoré môžu v budúcnosti narobiť veľa problémov v podobe posilňovania nepriamej úlohy ministerstva školstva pri riadení univerzít.