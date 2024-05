Analytik: Očakávaná strata zdravotných poisťovní je nadhodnotená

Bratislava 25. mája (TASR) - Očakávaná strata zdravotných poisťovní vo výške 276 miliónov eur je podľa analytika Martina Smatanu nadhodnotená. Podotkol, že ide očividne o pesimistický scenár s preklopením všetkých rizík z rozpočtu, pričom reálny odhad budú mať už čoskoro rezorty zdravotníctva a financií.



"Reálny odhad bude mať ministerstvo zdravotníctva a financií už čoskoro, keďže na tento účel vznikla tzv. rozpočtová rada, ktorej úloha je všetky diskrepancie voči rozpočtu identifikovať a riešiť tak, aby sa nezopakoval scenár minulých rokov, t. j. mediálne strašenie, že nebude dostupná starostlivosť, či 'panické' prepoisťovanie medzi poisťovňami," uviedol pre TASR.



Očakávaná strata by podľa neho nemala mať žiaden dosah na pacienta. "Rovnako ako minulé roky, ak sa potvrdí negatívny vývoj, ministerstvo zdravotníctva a financií 'zakročia' a dofinancujú sektor alebo nastavia potrebné opatrenia tak, aby poisťovne zvládli rok a pacient a jeho starostlivosť nebola ohrozená," ozrejmil analytik. Dodal, že sa tak zväčša deje po druhej alebo tretej odvodovej prognóze, teda počas leta alebo až jesene daného roka.



Smatana podotkol, že zdravotné poisťovne takmer každý rok prezentujú zdravotné obchodné plány, kde čakajú vysoké straty, a to rádovo v stovkách miliónov eur. "Na jednej strane to je taktika poisťovní, aby od prvého možného okamihu začali vytvárať tlak na ministerstvo financií a zdravotníctva vo veci dofinancovania. Na druhej strane je to z časti aj reflexia toho, že po prvých mesiacoch v roku je už zrejmé, či sa rozpočet pripravil dobre alebo tam sú nejaké rozdiely, ktoré môžu viesť k strate," vysvetlil.



Aktuálne je podľa neho jasné, že oproti plánovanému rozpočtu majú poisťovne jemne nižšie príjmy, vyššie "dojazdy" zmlúv z minulého roka a zároveň sa určité skupiny výdavkov neplnia podľa rozpočtovej vyhlášky. "Ide napríklad o časť úsporných opatrení, kde, naopak, namiesto úspor sa schválili zmeny, ktoré výdavky ešte viac navýšia," spresnil.



Zdravotné poisťovne očakávajú na konci roka straty dokopy vo výške viac ako 276 miliónov eur. Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) očakáva stratu viac ako 200 miliónov eur, Dôvera takmer 70 miliónov eur a Union ZP 6,5 milióna eur. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou aj zdravotné poisťovne si vzniknutú situáciu vysvetľujú naplnením rizík, na ktoré zdravotné poisťovne upozornili už pri tvorbe obchodno-finančných plánov na tento rok.