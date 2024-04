Analytik ocenil, ako sa SR zvládla za 20 rokov etablovať v štruktúrach

Praha 26. apríla (TASR) - Za 20 rokov v Európskej únii dokázalo mať Slovensko v porovnaní s Českou republikou výraznejších eurokomisárov a tiež početnejšie zastúpenie v inštitúciách EÚ. V rozhovore pre TASR to uviedol analytik Vít Havelka z českého Inštitútu pre európsku politiku EUROPEUM.



Slovensko vstúpilo do EÚ 1. mája 2004 spolu s Cyprom, Českou republikou, Estónskom, Maďarskom, Lotyšskom, Litvou, Maltou, Poľskom a Slovinskom. Išlo dosiaľ o najväčšie rozšírenie eurobloku.



Analytik v tejto súvislosti povedal, že Slovensko z geopolitického hľadiska patrí k štátom strednej Európy, takže bolo takmer nemysliteľné, aby bolo z tejto vlny rozširovania vynechané, obzvlášť po tom, ako vo funkcii premiéra nahradil Mikuláš Dzurinda Vladimíra Mečiara.



Podľa Havelku je 20 rokov členstva v EÚ dostatočná doba na to, aby sa všetky pristupujúce krajiny naučili pohybovať v inštitúciách EÚ a európskom rozhodovacom procese. Poznamenal však, že "miera úspešnosti" sa medzi jednotlivými krajinami líši.



"Česká republika oproti Slovensku nikdy nemala výrazných eurokomisárov či také veľké zastúpenie na kľúčových pozíciách v rámci Európskej komisie. Myslím si, že je to dané istým podceňovaním významu EÚ v ČR," skonštatoval.



Havelka v tomto smere vyzdvihol úlohu slovenského eurokomisára Maroša Šefčoviča, ktorý "bol a stále je zodpovedný za najdôležitejšie politiky EÚ". Pripomenul, že Šefčovič má v súčasnosti na starosti Európsku zelenú dohodu. "ČR zatiaľ nikoho takého nemala," dodal.



Samostatnou kapitolou v súvislosti s etablovaním sa v EÚ je podľa Havelku Maďarsko, ktoré využíva "dobrú vôľu členských krajín až na samotnú hranu znesiteľnosti". "Nemyslím si, že sa Maďarsku podarilo akokoľvek presvedčivo etablovať na európskej úrovni".



Analytik v rozhovore tiež zdôraznil význam Európskej únie pre SR. "Bez členstva v EÚ je celkom opodstatnené sa domnievať, že by Slovensko z ekonomického hľadiska malo bližšie k Ukrajine než k Rakúsku," povedal v súvislosti s jednotným vnútorným trhom EÚ.



Druhým veľkým benefitom členstva v Únii je podľa jeho slov ukotvenie v západných politických štruktúrach, bez ktorého by "Slovensko bolo pomyselným mostom medzi východom a západom". "A to, ako ukazuje príklad Ukrajiny alebo Moldavska, nie je príliš lákavá ponuka," uzavrel.