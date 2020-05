Analytik: Opatrenia v PVV pre zdravotníctvo sú až populistické

Bratislava 1. mája (TASR) - Mnohé body v programovom vyhlásení vlády týkajúce sa zdravotníctva sú vágne a je ťažké zistiť, akým spôsobom ich chce minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) a jeho spolupracovníci naplniť. Myslí si to analytik Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) Dušan Zachar. Ako pre TASR doplnil, miestami sú až populistické.



"Charakteristickou črtou programu vlády v zdravotníctve je, že oveľa viac ako zodpovedný prístup k dlhodobej udržateľnosti systému sa uprednostňujú opatrenia, ktoré sú páčivé, možno niekto by ich nazval až populistické, a ktoré si vyžadujú nemalé prostriedky. Opatrení, ktoré by na druhej strane znižovali výdavky, je v PVV ako šafranu," uviedol analytik Zachar a doplnil, že problém zadlžovania štátnych nemocníc ako keby ani neexistoval.



Rezort zdravotníctva sa podľa jeho slov priveľmi spolieha na to, že získa do sektoru výrazne viac zdrojov zo štátneho rozpočtu, pričom počíta s "ideálnym nárastom o 0,3 percentuálneho bodu HDP ročne". "Komu ich však zoberie, nevedno," poznamenal Zachar.



Pýta sa, či takáto čiastka vôbec bude stačiť aspoň na časť "rozšafných sľubov" v čase po kríze spojenej s výskytom pandémie nového koronavírusu. "Pritom celkový objem peňazí v zdravotníctve nie je jeho najväčším problémom. Tým sú zdravotnícke výsledky, rozdelenie zdrojov v sektore, neefektívnosť v procesoch a zle nastavené motivácie," mieni.



Zachar síce oceňuje, že vláda chce presadzovať princípy hodnoty za peniaze s cieľom zlepšiť efektívnosť a výsledky v zdravotníctve pre občanov, a merať prínos každého vynaloženého eura. Podľa slov analytika INEKO až prax odhalí, či to nie je len fráza.



Za dobré považuje Zachar, že na investičné plány v nemocničnom sektore má byť každoročne v rozpočte vopred definovaný objem financií. "Musia byť však stanovené transparentné pravidlá prideľovania týchto zdrojov, ktoré budú posudzované na základe hodnoty za peniaze. Aj to je súčasťou stability a predvídateľnosti financovania, čo dlhodobo požadujú mnohí aktéri v zdravotníctve," dodal.



Rizík v súvislosti s napĺňaním cieľov je však aj mimo situácie okolo nového koronavírusu podľa analytika príliš veľa. "Zdravotnícky program tejto vlády ich skôr zvyšuje," uzavrel Zachar.