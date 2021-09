Analytik: Pápež František je pre katolícku cirkev experimentom

Na snímke vpravo pápež František sa víta s emeritným pápežom Benediktom XVI. (vľavo) v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne 14. februára 2015. Foto: TASR/AP/Andrew Medichini

Bratislava 10. septembra (TASR) – Pápež František je pre katolícku cirkev experimentom, pretože doteraz nebol hlavou katolíckej cirkvi nikto z Latinskej Ameriky. Poukázal na to cirkevný analytik Imrich Gazda pri príležitosti septembrovej návštevy pápeža Františka na Slovensku. Uviedol, že každý pápež, či už to bol Ján Pavol II. alebo Benedikt XVI., bol iný charakterovo či z pohľadu svojich priorít. Avšak každý pápež je hlavou tej istej cirkvi a všetci hlásajú to isté učenie a náuku.porovnal posledné tri hlavy katolíckej cirkvi Gazda. Podľa jeho slov si je potrebné uvedomiť, že zosnulý Ján Pavol II. bol na čele katolíckej cirkvi celé štvrťstoročie a ovplyvnil niekoľko generácií.vysvetlil Gazda s tým, že sa výrazne pričinil o porazenie komunizmu aj v Československu.komentoval Gazda. Poukázal však na to, že svojou rezignáciou a tým, ako vystupuje po tom, čo sa stal emeritným pápežom, jeho renomé a obľúbenosť stúpla.uviedol analytik.povedal Gazda. Podľa jeho slov sa samotná cirkev musí vyrovnať s tým, že František prichádza s úplne iným vnútorným nastavením, z iného kultúrneho prostredia a s iným historickým "backgroundom".doplnil.Gazda poznamenal, že pápeži sa aj inak zapísali do histórie.povedal. Každý pápež mal podľa analytika aj iný akcent pri komunikácii so spoločnosťou, ale aj smerom do vnútra cirkvi.uzavrel Gazda.Pápež František na septembrovej (12. - 15. 9.) návšteve Slovenska zavíta do Bratislavy, Košíc, Prešova a Šaštína. Stretne sa s troma najvyššími ústavnými činiteľmi, ale aj zástupcami židovskej či rómskej komunity. V Šaštíne je na programe svätá omša s homíliou Svätého Otca.